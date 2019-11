Vitória convoca 21 jogadores para enfrentar o Operário-PR

O Vitória encerrou na manhã desta segunda-feira a preparação para o jogo contra o Operário. O elenco rubro-negro treinou no CT da Graciosa, do Coritiba, em Curitiba, e viaja à tarde para a cidade de Ponta Grossa, local do jogo de terça, às 21h30.

Trata-se da penúltima rodada da Série B, e um empate é suficiente para o Leão escapar do rebaixamento. O Leão tem 42 pontos, em 14º lugar. O Operário, com 49, está em 9º e não tem mais chance de acesso nem de queda.

O Leão está reforçado. Após cumprirem suspensão, os laterais Van e Thiago Carleto retornam ao time. Confira os 21 jogadores relacionados por Geninho:

Goleiros: Martín Rodríguez e Ronaldo;

Laterais: Van, Matheus Rocha, Thiago Carleto, Chiquinho e Capa;

Zagueiros: Everton Sena, Ramon, Zé Ivaldo e João Victor;

Volantes: Baraka, Léo Gomes, Lucas Cândido e Romisson;

Meias: Felipe Gedoz;

Atacantes: Anselmo Ramon, Eron, Felipe Garcia, Jordy Caicedo e Wesley.