Vitória cria comissão para levantar patrimônio do clube

Presidente em exercício do Vitória, Fábio Mota criou uma Comissão Especial de Patrimônio para fazer um levantamento do acervo patrimonial da agremiação. Em ofício publicado nesta segunda-feira (1), o dirigente informa que há "a necessidade de registro, inventário, verificação e confrontação das aquisições, doações e cessões de bens de propriedade do clube".

De acordo com Fábio Mota, ainda não foi disponibilizado o livro tombo do clube que contém todas as informações e registros acerca dos bens móveis e imóveis de propriedade do Vitória.

A Comissão Especial de Patrimônio tem três membros. Djalma Nunes Abreu, Moises Silva Lisboa e Bruno Almeida Torres, que ocupa o cargo de presidente. Eles terão poderes para apurar eventuais práticas de atos atentatórios aos interesses do Vitória nas questões relacionadas ao patrimônio do clube.