Vitória cria pouco e empata com o Confiança pela Copa do Nordeste

Perigando não se classificar para a segunda fase da Copa do Nordeste, o Vitória acumulou mais um empate na competição neste sábado (27). O rubro-negro empatou em 0x0 com o Confiança, em Lagarto (SE), pela 6ª rodada.

Com isso, o Leão não conseguiu recuperar os pontos perdidos na última quarta, quando empatou em casa com o CRB em 1x1. Com nove pontos, a equipe aparece em terceiro lugar no Grupo B, mas corre risco de ser ultrapassada por ABC e Salgueiro.

O Vitória fez um jogo abaixo do esperado pelo torcedor. Sem conseguir criar grandes chances quando estava com o time completo, perdeu ainda mais ímpeto no segundo tempo, quando Gabriel Bispo foi expulso aos 36 minutos.

Rodrigo Chagas continua com problemas para montar o meio-campo. Sem os meias Eduardo, Fernando Neto e Gabriel Santiago, lesionados, o técnico já testou na posição os atacantes Vico e Ruan Nascimento. E contra o Confiança, foi a vez de Cedric, que é lateral de origem mas atuou como meio-campista no ano passado, emprestado ao CSA.

Sem Vico, lesionado, o treinador escalou Ygor Catatau como titular do lado direito do ataque. Além disso, manteve o reforço Raul Prata como titular da lateral direita em seu segundo jogo pelo Leão.

O Vitória terá o seu penúltimo confronto pela primeira fase da Copa do Nordeste no próximo domingo (4), quando recebe o Treze, às 18h, no Barradão. Antes, enfrenta o Bahia de Feira pelo Baiano. O duelo será na quarta-feira (31), às 19h30, fora de casa.

Leão perigoso

Com mais mudanças no lado direito da equipe, a ponta esquerda continuou sendo a principal arma do rubro-negro. Com os garotos Pedrinho e David em boa fase, as melhores oportunidades produzidas pelo ataque surgiram por aquele setor.

Foi assim que o Leão criou a sua grande chance de abrir o placar no primeiro tempo. Aos 39 minutos, David e Pedrinho tabelaram e João Pedro recebeu a bola cara a cara com Rafael Santos. Ele tentou finalizar por cobertura, mas o goleiro defendeu bem.

De resto, o Vitória teve mais ímpeto ofensivo, porém não conseguiu finalizar com qualidade. Por outro lado, sofreu na jogada aérea defensiva. O Confiança criou com Bareiro, que em dois momentos, aos 14 e aos 15 minutos, desviou com perigo bolas levantadas na área.

Jogo morno

O duelo perdeu todo o gosto na segunda etapa. Sem um meio-campista de origem, o Vitória teve muitas dificuldades de enfiar a bola em profundidade e acionar seus laterais e pontas. A queda de ritmo tanto de Pedrinho como de David também prejudicou.

Raul Prata e Ygor Catatau estavam sumidos e buscaram pouco a linha de fundo. Percebendo todo esse problema, Rodrigo Chagas fez mudanças nos dois setores pouco após o intervalo: colocou Alisson Farias na vaga de João Pedro e Ruan Levine no lugar de Catatau.

Porém, a falta de ritmo de jogo da dupla fez o Vitória produzir menos ainda. A única chance criada foi aos 34, quando Pedrinho cruzou rasteiro e David chutou para fora.

O último capítulo relevante do jogo foi a expulsão de Gabriel Bispo, aos 36, ao tomar o segundo cartão amarelo. Com um a menos, o Leão focou na marcação e conseguiu ao menos segurar o Confiança.

FICHA TÉCNICA

Confiança 0x0 Vitória - 6ª rodada da Copa do Nordeste 2021

Confiança: Rafael Santos; Caíque Sá, Nirley (Isaque Gavioli), Neri Bareiro e Nailton; Gilberto, Renan Areias (Everton) e Bruninho (Iago); Álvaro, Cristiano (Lucas Barcelos) e Robinho (Rafael Vila). Técnico: Daniel Paulista.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raul Prata, Marcelo Alves, Wallace e Pedrinho; Gabriel Bispo, João Pedro (Alisson Farias) e Cedric; Ygor Catatau (Ruan Levine), Samuel (Maykon Douglas) e David. Técnico: Rodrigo Chagas.

Estádio: Barretão, em Lagarto (SE).

Cartões amarelos: Nailton, Álvaro, Cristiano e Neri Bareiro (Confiança); João Pedro (Vitória)

Cartão vermelho: Gabriel Bispo (Vitória)

Arbitragem: Michelangelo Martins, auxiliado por Bruno Cesar Chaves e Karla Renata Cavalcanti (trio de PE).