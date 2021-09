Vitória culpa Athletico-PR por futuro indefinido de Pedrinho

O Vitória se pronunciou oficialmente sobre a situação de Pedrinho. Revelado na Toca do Leão, o lateral-esquerdo foi negociado com o Athletico-PR, mas as conversas entre as diretorias travaram, e o futuro do jogador, de 19 anos, ficou indefinido. Nesta quinta-feira (2), o clube baiano emitiu nota oficial, e colocou o impasse na conta do Furacão.

Segundo o Vitória, o acerto foi concluído, mas o contrato ainda não foi registrado na CBF, "por motivos que são desconhecidos ao clube". Dessa forma, Pedrinho ainda não pode ser reintegrado à equipe.

O rubro-negro ainda afirma que "ajuizou uma demanda na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF para fazer valer os termos negociados, devendo o Athletico regularizar o registro do atleta na CBF e possibilite a sua imediata reintegração à equipe". [veja a nota completa abaixo]

O acerto inicial era que Pedrinho continuasse defendendo o Vitória por empréstimo até o fim da Série B. Só na temporada seguinte, o lateral iria se apresentar ao Athletico-PR. A rescisão do jogador com o rubro-negro foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF no último dia 20.

Pedrinho foi a Curitiba, realizou exames médicos e retornou a Salvador, e agora espera a conclusão do impasse. Ele não entra em campo há mais de 15 dias - a última vez foi em 15 de agosto, no empate em 1x1 com o CRB, no Barradão, pela 18ª rodada da Série B. Depois, foi relacionado para a partida com o Vila Nova, no dia 18, mas permaneceu entre os reservas.

A questão é que a venda de Pedrinho estava associada à negociação de Pablo Siles, totalizando R$ 10 milhões. O Vitória receberia R$ 8,5 milhões pelo lateral e mais R$ 1,5 milhão pelo volante, que pertence ao Danubio, do Uruguai, e está emprestado ao Leão até o final da Série B.

No entanto, a negociação de Pablo não foi concretizada, como o próprio Vitória destacou em seu site oficial no último dia 25. Na nota, o clube afirmou que havia interesse de clubes do leste europeu, porém a preferência ainda era do Athletico-PR.

No meio do entrave, a situação de Pedrinho segue indefinida. Enquanto isso, o jogador está treinando com um personal, para manter a forma. O pagamento da transação do lateral foi parcelado e o Vitória ainda não recebeu do Athletico-PR a primeira parcela do acordo.

Enquanto isso, o técnico Wagner Lopes tem dificuldade para montar a lateral esquerda no duelo contra o Operário, neste sábado (4), às 11h, em Ponta Grossa (PR). Único jogador da posição disponível no elenco atualmente, Roberto está suspenso.

Confira a nota do Vitória sobre Pedrinho:

Conforme noticiado pela mídia, o lateral esquerdo Pedrinho, 19 anos, do Vitória, despertou interesse do clube Athletico-PR após a boas atuações na Série B. Depois de acertadas as negociações contratuais, o Vitória assinou a transferência definitiva para o Athletico, ficando acertado o retorno imediato do atleta para o Vitória por empréstimo, até o final de 2021.

Assim que o contrato foi enviado ao Vitória e ao atleta para assinatura, o Vitória efetuou a rescisão com o atleta e a sua liberação no Boletim Informativo Diário da CBF, para que o mesmo pudesse assinar o novo contrato com o Athletico e seguir para realização de exames em Curitiba. Por motivos que são desconhecidos ao Vitória, apesar da conclusão do negócio, o Atleta retornou a Salvador sem que o seu novo contrato fosse registrado na CBF, não podendo ser reintegrado à equipe.

O Vitória informa que já ajuizou uma demanda na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF para fazer valer os termos negociados, devendo o Athletico regularizar o registro do atleta na CBF e possibilite a sua imediata reintegração à equipe do Vitória.