Vitória da Conquista empresta goleiro Geovane ao Bahia

O goleiro Geovane agora é jogador do Bahia. O jogador de 20 anos se destacou pelo Vitória da Conquista no Campeonato Baiano desse ano e foi eprestado ao tricolor até o final do estadual de 2020. O contrato prevê opção de compra. O anúncio foi feito no site oficial do Bode na noite de terça-feira (30) e Geovane já se apresentou no Fazendão.

Geovane tem contrato com o Vitória da Conquista até o final de 2020 e foi contratado pelo Bode após se destacar na Seleção de Itamaraju durante o Campeonato Intermunicipal de 2018. Ao menos inicialmente, o jogador vai integrar a equipe sub-23 do Bahia, que é treinada por Dado Cavalcanti.