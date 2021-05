Vitória da Conquista retoma aplicação da 2ª dose da Coronavac nessa quarta

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Vitória da Conquista recebeu 2.220 novas doses da vacina CoronaVac/Butantan e retoma, nesta quarta-feira (26), a vacinação para quem está com a 2ª dose atrasada. Também serão vacinados a população da zona rural e pessoas acamadas da zona urbana.

A vacinação da 2ª dose da CoronaVac acontecerá das 9h às 16h, nos seguintes locais: drive-thru do Comando de Policiamento da Região Sudoeste (CPRSO), no Kadija; Colégio Paulo VI, no Ibirapuera; ou na quadra esportiva da Fainor, no Candeias. Já a aplicação da 1ª dose segue suspensa no município, por falta de vacina.

A 2ª dose da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz também continua nesta quarta, para quem tem data marcada no cartão de vacina até o dia 30 de maio, nos pontos de vacinação da quadra da Igreja Nova Sião, no Alto Maron; Escola Municipal Professora Fidelcina Carvalho Santos, na Urbis VI; ou Paróquia Rainha da Paz, no Patagônia, entre 9h e 16h ou enquanto durar o estoque.