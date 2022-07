Vitória define comissão para eleições gerais do clube

O Conselho Deliberativo do Vitória definiu a comissão que será responsável pela realização das eleições do clube, previstas para setembro deste ano. O presidente do órgão, Nilton Almeida, divulgou documento com nomes dos membros, que iniciaram o trabalho na última segunda-feira (25).

A comissão eleitoral será presidida pelo próprio Nilton Almeida e tem outros quatro membros: Diego Donato Soares de Assis, Domenico Amadeu Loures Belmonte, Igor Kovalinski Oliveira e Ralph Fernandes de Oliveira Neto.

Além de presidente e vice-presidente do Conselho Fiscal, também serão eleitos em setembro o presidente, primeiro vice-presidente e segundo vice-presidente do Conselho Deliberativo, presidente e vice-presidente do Conselho Gestor, além de membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. O período para a inscrição de chapas ainda não foi divulgado.

O mandato da atual gestão do Vitória se encerra em dezembro deste ano. As eleições de setembro definirão os dirigentes do triênio 2023/2025.