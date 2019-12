Vitória desiste de jogar na Fonte Nova em 2020; entenda o caso

A parceria entre Vitória e Fonte Nova, anunciada em setembro último, sequer terá um início: ficou apenas nos testes. Em meio ao planejamento para a temporada 2020, o rubro-negro definiu que não exercerá o direito de iniciar um contrato definitivo com a arena a partir do ano que vem.

Além disso, o Leão negocia uma rescisão amigável do primeiro contrato, que previa jogos pontuais na Fonte Nova ao longo de 2019, em caráter de testes antes da parceria definitiva. Deste contrato, o Vitória disputou apenas três jogos dos sete que havia acertado com a arena.

Segundo apurou o CORREIO, o distrato desse contrato piloto deve acontecer sem problemas, apesar da não realização dos quatro jogos restantes. O único empecilho seria uma dívida do Vitória com a Fonte Nova por conta do prejuízo acumulado nos três jogos realizados lá.

O primeiro jogo do rubro-negro na arena foi em 14 de setembro, uma derrota por 1x0 para o Guarani pela 22ª rodada. Na sequência o Leão teve dois empates no estádio: 0x0 com o Atlético-GO e 2x2 com o Sport.

ENTENDA O CASO

Como explicou o CORREIO em outubro, o contrato definitivo entre Vitória e Fonte Nova, que teria duração até dezembro de 2022, entraria em vigor somente em janeiro de 2020. As partes teriam a opção de ativar ou não o contrato e de adiar o seu início - para o começo da Série B, por exemplo.

O acordo foi anunciado no último dia 9 de setembro. Para dar conta das nove partidas que o Leão ainda teria como mandante na Série B até o final de 2019, foi acertado um contrato piloto, cujo resultado financeiro seria apurado jogo a jogo.

Esse contrato, portanto, seria uma espécie de teste antes do vínculo em definitivo. Vitória e Fonte Nova negociaram um pacote de sete jogos porque a arena estaria ocupada em duas das nove partidas restantes - contra o Londrina, pela 30ª rodada, e contra o Coritiba, pela última rodada.

Esses detalhes contratuais não foram divulgados por Vitória e Fonte Nova à época do anúncio do acordo, em 9 de setembro. As partes disseram somente que o vínculo seria de três anos e três meses, até dezembro de 2022.

Apenas a estreia na arena, contra o Guarani, deu lucro. Foram 17.531 pagantes - maior público rubro-negro em 2019 - e renda líquida de quase R$ 250 mil. Contra Atlético-GO e Sport, porém, prejuízos de R$ 81 mil e de R$ 76 mil, respectivamente.

Sem o retorno de público esperado, o Vitória anunciou no dia 23 de outubro que não mandaria mais jogos na Fonte Nova até o final da Série B. O clube não se pronunciou na época se voltaria à Fonte Nova em janeiro para ativação do contrato definitivo.

Em entrevista ao CORREIO no final de novembro, Paulo Carneiro disse que trataria do assunto com a arena: "Vamos ter uma conversa com a Fonte Nova. Nós não podemos externar nada de importante, porque temos compromisso firmado com eles. Estou marcando uma reunião próxima para conversar. Inicialmente estamos trabalhando com o Barradão, nossa casa".

A Fonte Nova jamais comentou oficialmente sobre o assunto desde o início das negociações com o Vitória. A arena diz que não comenta detalhes contratuais com a imprensa.