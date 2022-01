Vitória deve quitar dívidas com Walter Bou e o Boca Juniors 'ainda em janeiro'

O Vitória está impossibilitado de fazer novas contratações desde o início do ano, em uma punição da Fifa por causa de dívidas com Walter Bou, que passou pelo clube em 2018, e com o Boca Juniors, que emprestou o argentino ao Leão. Mas o bloqueio deve cair em breve. Segundo o presidente em exercício do clube, Fábio Mota, o rubro-negro deve resolver o problema nos próximos dias.

"(Vamos resolver) mais cedo do que imaginamos. Devemos ter novidades essa semana em relação a isso. Estamos em conversas avançadas com advogados de Walter Bou e do Boca Juniors. A gente espera ainda em janeiro resolver essa situação", disse, em entrevista coletiva neste sábado (15).

A dívida gira em torno de 180 mil dólares, cerca de R$ 1 milhão na cotação atual. Para quitar esse valor, o Vitória tem firmado contratos com novos patrocinadores - o que, segundo Fábio, já renderam mais de R$ 4 milhões ao clube.

"São cinco patrocinadores. Já trouxemos mais de R$ 4 milhões de reais nesses 80 dias de patrocínio para o clube. O que tem possibilitado estarmos com salários dos jogadores em dia, de funcionários em dia, com as bolsas da base em dia. A partir de agora, vamos precisar muito da torcida se associar e apoiar o clube", disse.

Neste sábado, o Vitória anunciou seu novo patrocinador master: a Betnacional, que atua no ramo de apostas esportivas. Além de estampar sua marca na parte frontal da camisa do rubro-negro, a empresa também desenvolverá outras ações de marketing. O contrato, que não teve valores divulgados, tem duração de um ano.

"O Vitória era uma prioridade nossa que, com muito trabalho, conseguimos concretizar. É um contrato de 12 meses, com valores muito interessantes para o clube. Como estratégia nossa, foi fundamental", disse Rafael Moreira, representante da Betnacional.

"Mais que o patrocínio estampado na camisa, faremos várias ações de marketing, visando sempre o crescimento do clube e a satisfação do torcedor (...) Vamos ter bônus específicos para a imensa torcida do Vitória. Os torcedores que se cadastrarem no site, determinado bônus será anunciado. O clube também receberá um percentual dos cadastros feitos a partir desse bônus. Acreditamos que, dessa forma, vamos trazer ainda mais recursos para o Vitória", adiantou.

A estreia do Vitória na temporada 2022 está marcada para o próximo domingo (16), às 16h, contra a Juazeirense, no Barradão. O jogo é válido pela primeira rodada do Campeonato Baiano.

Confira outros trechos da entrevista com Fábio Mota:

Impacto do patrocínio

Impacto importantíssimo, é um patrocinador master. Com certeza, uma parceria duradoura e que terá muitos frutos além da questão financeira.

Como surgiu o patrocínio?

A Betnacional é uma empresa conhecida, de credibilidade, que já está em outros clubes do Brasil. Buscamos o contato, dialogamos, discutimos. Estamos trazendo um patrocinador master mesmo estando na Série C, mas em um nível financeiro de clubes grandes, como somos. A Betnacional entendeu o tamanho do Vitória, e vice-versa. E nós aqui estamos firmando essa parceria, que não será apenas financeira. Será de ações de marketing e outras ações que, já já, nossos departamentos irão lançar.

Apoio da torcida

Evidente que perdemos receitas de televisão e outras. Estamos buscando suplantar essas receitas, mas precisamos mesmo do torcedor do Vitória. Precisamos que o torcedor se associe e venha ajudar a reconstruir e reestruturar o clube, que é o que a gente está fazendo nesse exato momento.

Transmissão da Série C

Estamos conversando com várias emissoras de televisão, de canal aberto, canal fechado, para negociar nossas transmissões de jogos da Série C. O Campeonato Baiano já está negociado, a TVE e o IRDEB transmitem para o Brasil inteiro.