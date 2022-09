Vitória divulga lista de sócios aptos a participar da eleição

A Comissão Eleitoral do Vitória publicou na noite desta terça-feira (13) a lista final com os sócios aptos a votar nas eleições marcadas para sábado, dia 17, no Barradão.

Na ocasião, além do próximo presidente do clube, os associados escolherão também os novos integrantes do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal rubro-negros.

Têm direito a voto os sócios com ao menos 18 meses consecutivos de filiação e que estejam quites com suas obrigações, de acordo com artigo 17 do estatuto do Esporte Clube Vitória. Para conferir se seu nome está na lista, clique aqui.

Quatro candidatos estão na disputa para ser o presidente no triênio 2023-2025. Fábio Mota, que assumiu o cargo em outubro do ano passado após o afastamento de Paulo Carneiro e a renúncia do vice-presidente Luiz Henrique, tenta renovar o mandato e tem como concorrentes Victor Mendes, José Guerra e Ângelo Alves. O vencedor tomará posse na segunda quinzena de dezembro.

Nesta semana, o CORREIO publica entrevistas diárias com os candidatos. Victor Mendes abriu a série nesta terça-feira. Até sexta, todos os demais serão entrevistados.