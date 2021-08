Vitória divulga negociação de Pablo Siles com o Athletico-PR

É oficial. O Vitória está negociando o volante Pablo Siles. A informação foi divulgada pelo próprio clube, no site oficial, na manhã desta quarta-feira (25). De acordo com o comunicado, o jogador uruguaio despertou interesse de agremiações do leste europeu, mas a prioridade é do Athletico-PR.

"A negociação com o Athletico-PR sofreu um retrocesso, mas o Vitória aguarda uma retomada nos próximos dias. Dois clubes do leste europeu também demonstram interesse pelo jogador, mas a prioridade segue sendo do Athletico", diz um trecho da nota.

Pablo Siles tem 24 anos e tem contrato até 2023 com o Danubio, do Uruguai, clube que o emprestou ao Vitória em maio deste ano até o final da Série B do Brasileiro. O vínculo dá ao rubro-negro a opção de compra.

Na Toca do Leão, o volante ganhou espaço principalmente após a chegada do já demitido técnico Ramon Menezes e se firmou no time. Com a camisa vermelha e preta, entrou em campo 18 vezes e comemorou dois gols.

Confira na íntegra a nota oficial divulgada pelo Vitória:

A contratação de Pablo Siles faz parte do projeto de contratações da atual gestão, que tem por prioridade a busca por jovens talentos no Brasil e no exterior.