Vitória divulga nota repudiando agressão a torcedora no Barradão

O Vitória divulgou no final da manhã desta segunda-feira (18) uma nota oficial de repúdio ao uso de violência durante a partida contra o Floresta, válida pela 2ª rodada da Série C do Brasileiro, disputada na noite do último sábado (16), no Barradão. A publicitária Mariana Cardoso relatou nas redes sociais que foi agredida por alguns torcedores rubro-negros dentro do estádio.

Ela contou que foi ao jogo com amigos e, após a partida - que terminou 1x0 para o Floresta -, foi agredida por alguns torcedores do Vitória. A publicitária relatou que, como não torce para nenhum time de futebol e nem nasceu na Bahia, foi ao estádio com uma camisa preta, mas acabou sendo confundida como torcedora do rival Bahia. Ela afirma que os agressores fazem parte da torcida Os Imbatíveis. "Colocaram o dedo na minha cara e me deram tapas no rosto", afirmou. Você confere mais detalhes do relato aqui.

"O EC Vitória lamenta e repudia qualquer ato de violência, principalmente contra mulher. O clube pede desculpas à vítima que teria sido agredida por um grupo de torcedores durante o jogo contra o Floresta (...)", escreveu o clube em um trecho da nota. "O ECV promete adotar providências para que fatos como esse não se repitam no Estádio Barradão", prometeu a agremiação.

Confira a nota oficial divulgada pelo Vitória na íntegra:

NOTA DE REPÚDIO

O EC Vitória lamenta e repudia qualquer ato de violência, principalmente contra mulher. O clube pede desculpas à vítima que teria sido agredida por um grupo de torcedores durante o jogo contra o Floresta (CE), disputado sábado passado, no Barradão.

O clube tomou conhecimento da possível agressão por meio das redes sociais e se solidariza com a torcedora identificada como Mariana Cardoso.

O ECV promete adotar providências para que fatos como esse não se repitam no Estádio Barradão.