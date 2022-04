Vitória divulga os novos uniformes da temporada 2022; veja fotos

O Vitória lançou oficialmente nesta quinta-feira (14) os novos uniformes da temporada 2022. Através das redes sociais, o clube publicou um vídeo apresentando as camisas 1 e 2. Além disso, um evento acontecerá às 19h em sua loja oficial, localizada no Salvador Shopping, e aberto para o público.

O primeiro uniforme, o rubro-negro, segue com as listras na horizontal, sendo a vermelha superior mais larga do que as demais. No peito também está estampada a letra do hino do Vitória, em um tom de vermelho mais escuro.

Já o kit visitante é inteiramente branco, apenas com mangas e golas em vermelho e preto. A novidade é o logo do clube em relevo atrás do escudo. A gola é em formato 'V'.

As camisas de jogo custam R$ 230 e os sócios do clube tem 10% de desconto. Os torcedores já podem garantir os uniformes na loja Negô (Salvador Shopping) e na loja do Barradão a partir deste sábado (16).

Confira a galeria com todas as fotos dos uniformes no fim do texto.

A nova patrocinadora do clube, Volt, fechou uma parceria com a marca própria do Leão, a Negô, e lançará cinco novos modelos de uniformes neste ano. Para os goleiros, os uniformes são nas cores cinza, amarelo e vinho. Sendo que o último possui o escudo do clube apenas com as iniciais do Vitória em dourado. Todas as camisas dos goleiros contam com a marca do time em relevo atrás do símbolo.

O sócio-diretor da nova fornecedora de material esportivo afirmou que os lançamentos têm como objetivo "respeitar os valores da instituição". "A coleção que preparamos para o Vitória está completa, do jeito que o torcedor merece. As camisas de jogo respeitam os valores da instituição, premissas que seguimos nos clubes que estamos trabalhando. Como já disse anteriormente, a Volt não quer apenas assinar o uniforme, estamos aqui para incentivar e escrever uma nova página na história desse clube tão tradicional no futebol brasileiro”, completou.

Assista ao vídeo de divulgação dos novos uniformes: