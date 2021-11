Vitória é eliminado pelo Botafogo-PB e está fora da Copa do Nordeste 2022

O sonho do pentacampeonato não terá como se concretizar em 2022. Dono de quatro títulos, o Vitória está fora da Copa do Nordeste do ano que vem. Na noite desta quinta-feira (18), o Leão perdeu para o Botafogo-PB nos pênaltis e deixou escapar a vaga no torneio regional.

Ao invés de um jogador rubro-negro se consagrar no Barradão, um reserva do Botafogo-PB roubou a cena nos capítulos finais do embate. No banco até os acréscimos, o goleiro Paulo Gianezini colocou as luvas no finalzinho do tempo regulamentar, quando o placar de 2x2 encaminhou a decisão para os pênaltis. Ele defendeu a cobrança de Renan Luís e ainda converteu o da classificação.

Como o jogo de ida tinha terminado empatado em 1x1, em João Pessoa, o novo empate levou a disputa da vaga para as penalidades. Nessa ordem, converteram Raul Prata, Manoel, Thalisson Kelven, David e Wallace pelo Vitória. Pelo Botafogo-PB, Sávio, Esquerdinha, Cleyton, Tsunami e Welton Felipe marcaram. Na cobrança alternada, Renan Luís bateu e Paulo Gianezini defendeu. Na sequência, o próprio goleiro do Belo cobrou, fez 6x5 e garantiu a classificação da equipe paraibana.

No tempo regulamentar, Vitória e Botafogo-PB foram para campo com propostas bem distintas. Bastante preocupada com a marcação, a equipe paraibana se postou fechada e apostou apenas nos contra-ataques. O esquema do adversário dificultou inicialmente o trabalho do Vitória, que tinha mais posse de bola, mas esbarrava no bloqueio e não conseguia produzir, até Raul Prata esbanjar habilidade e abrir o placar aos 28 minutos. Com novo contexto, o Leão aproveitou a empolgação e ampliou o marcador três minutos depois com Fernando Neto.

No segundo tempo, as posturas se inverteram. O Vitória voltou do intervalo apático, vacilou e deixou o adversário empatar um jogo que parecia resolvido. Propositivo, o Botafogo precisou de quatro minutos para igualar o marcador. Diminuiu aos 18 com Willian Machado e deixou tudo igual aos 22, com tento anotado por Welton Felipe após falha do goleiro Lucas Arcanjo.

O jogo

A primeira jogada perigosa da partida foi protagonizada pelo Botafogo-PB. Welton recebeu próximo à entrada da área, bateu seguro de chapa e deu trabalho ao goleiro Lucas Arcanjo, que levou a melhor no lance após saltar e fazer boa defesa. O Vitória respondeu com David. O camisa 9 cabeceou após cruzamento de Roberto na esquerda, mas mandou para fora.

O gol rubro-negro saiu em jogada trabalhada pelo lado direito do campo. Aos 28 minutos, Fabinho serviu Raul Prata e o lateral direito foi efetivo. Dominou o redonda, cortou e chutou forte com a canhota. Placar aberto no Barradão: 1x0.

O torcedor ainda comemorava quando o Vitória ampliou o marcador aos 31 minutos. Em jogada ensaiada, Bruno Oliveira cruzou da direita e Fernando Neto, dentro da área, cabeceou. A bola desviou no volante adversário Pablo e acabou no fundo da rede: 2x0.

Precisando reverter o resultado ou ao menos empatar o jogo para levar a decisão aos pênaltis, o Botafogo-PB partiu para cima no segundo tempo. O chute de Welton subiu demais e passou por cima do travessão, mas aos 18 minutos a equipe paraibana acertou a pontaria. Esquerdinha, que tinha acabado de deixar o banco de reservas, cobrou escanteio na medida, Willian Machado subiu e, de cabeça, diminuiu o placar: 2x1.

Depois do baque, o Vitória tentou responder com Eduardo, que encheu o pé de fora da área, mas errou a meta. Quem encontrou o caminho do gol novamente foi o Botafogo-PB. O empate do time visitante foi computado aos 22 minutos. Lembra de Esquerdinha? A jogada mais uma vez começou com ele. Com liberdade, mandou uma bomba de fora da área e viu Lucas Arcanjo defender sem firmeza. O goleiro rubro-negro falhou ao dar rebote e Welton não perdoou: 2x2. O resultado levou a decisão para os pênaltis.

Próximo jogo

O Vitória volta a campo na segunda-feira (22), às 18h, quando vira a chave para disputar a penúltima rodada da Série B do Brasileiro, contra o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Com 40 pontos, o rubro-negro ocupa a 18ª colocação e luta contra o rebaixamento à terceira divisão nacional.

FICHA TÉCNICA

Vitória 2x2 Botafogo-PB - Pré-Copa do Nordeste

Vitória: Lucas Arcanjo, Raul Prata, Wallace, Thalisson Kelven e Roberto (Renan Luís); João Pedro, Fernando Neto (Manoel), Eduardo (Cedric) e Bruno Oliveira (Alisson Santos); Fabinho (Soares) e David e Marcinho. Técnico: Wagner Lopes.

Botafogo-PB: Lucas Ferreira (Paulo Gianezini), Sávio, Daniel Felipe, Willian Machado e Tsunami; Tinga (Amaral), Pablo e Juninho (Esquerdinha); Welton Felipe, Éderson (Cleyton) e Luã (Marcos Aurélio). Técnico: Gerson Gusmão.

Estádio: Barradão

Gol: Raul Prata, aos 28 minutos, e Fernando Neto, aos 31, do 1º tempo; Willian Machado, aos 18 minutos, e Welton Felipe, aos 22, do 2º tempo

Cartão amarelo: Eduardo e Esquerdinha

Público: 3.596 pagantes

Renda: R$ 36.192,00

Arbitragem: Fábio Augusto Santos Sá Junior, Rodrigo Guimarães Pereira e Wendel Augusto Lino de Jesus Melo (Trio de SE).