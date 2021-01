Vitória é goleado pelo América-MG e fica a um ponto da zona

Mais uma derrota para a conta. Na noite deste sábado (9), o Vitória foi goleado por 4x0 pelo América-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte. A missão de vencer o líder da Série B fora de casa tinha um alto grau de dificuldade e o rubro-negro não mostrou forças para cumpri-la em nenhum momento do jogo.

O tropeço complica a situação do rubro-negro no campeonato. Nesta 33ª rodada, o time caiu uma posição na tabela e agora é o porteiro da zona de rebaixamento. Em 16º lugar, soma 37 pontos e está a um do Figueirense, primeiro time dentro do Z4. Antes integrante do grupo da degola, o Náutico venceu o Paraná por 2x1 e ultrapassou a equipe baiana.

Enquanto o Vitória não vence há quatro rodadas e tem a permanência na divisão de acesso incerta, o América-MG está invicto há oito jogos e, apesar de matematicamente ainda não estar confirmado, praticamente já tem o acesso à Série A garantido ao alcançar os 66 pontos que o garante no topo da tabela.

LÍDER À VONTADE

As primeiras investidas contra a meta foram do Vitória, mas o rubro-negro esbarrou em Matheus Cavichioli. O goleiro defendeu os chutes de Léo Ceará e Caíque Souza. Apesar de tentar propor um jogo ofensivo no começo da etapa inicial, o rubro-negro não consegue se mostrar efetivo. Com boa movimentação e nítida tranquilidade dentro de casa, o América-MG não demorou a abrir o placar. Aos 19 minutos, Ademir cruzou na medida para Rodolfo. O camisa 9 cabeceou e comemorou: 1x0.

O Vitória tenta reagir com Lucas Cândido, que bate para o gol após passe de Rafael Carioca, mas Cavichioli fica com a bola outra vez. César também tem trabalho. O goleiro rubro-negro defendeu as tentativas de Felipe Augusto e Alê, mas não conseguiu evitar a vibração de Messias. Aos 39 minutos, o zagueiro do América-MG coverteu o pênalti marcado após Sávio ser derrubado por Guilherme Rend dentro da área: 2x0.

DE GOLEADA

No segundo tempo, o América-MG seguiu tendo a posse de bola e dominando as principais ações. Já o Vitória continuou mostrando insegurança e dificuldades para jogar. Ainda assim, o rubro-negro fez investidas com Caíque Souza e Rafael Carioca

Ademir colocou César para trabalhar após invadir a área. O goleiro do Leão defendeu, mas deu rebote e teve que encaixar na sequência a bola chutada por Felipe Augusto. Já a bomba de Neto Berola ele não pegou. Aos 42 minutos da etapa final, Juninho bateu para o gol, o arqueiro rubro-negro espalmou e Neto Berola mandou pra rede. Ex-Vitória, o atacante ainda anotou mais um. Aos 45 minutos, ele tabelou com Gustavinho e acertou a meta outra vez para dar números finais ao jogo: 4x0.

PRÓXIMO JOGO

O Vitória segue de Belo Horizonte direto para Florianópolis, onde faz o segundo jogo consecutivo fora de casa, quarta-feira (13), às 19h, contra o Avaí, no estádio Ressacada. O Leão volta a jogar no Barradão no dia 17, quando recebe a Chapecoense, às 16h.

FICHA TÉCNICA

América-MG 4x0 Vitória - 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

América-MG: Matheus Cavichioli, Daniel Borges, Messias, Anderson Jesus e Sávio; Zé Ricardo, Alê (Geovane) e Juninho (Gustavinho); Ademir (Neto Berola), Rodolfo (Lohan) e Felipe Augusto. Técnico: Lisca.

Vitória: César, Leandro Silva (Léo), João Victor, Wallace e Rafael Carioca (Jordy Caicedo); Guilherme Rend (Matheus Frizzo), Lucas Cândido (Leocovick), Fernando Neto e Thiago Lopes; Ewandro (Caíque Souza) e Léo Ceará. Técnico: Rodrigo Chagas.



Estádio: Independência, em Belo Horizonte

Gols: Rodolfo, aos 19 minutos, e Messias, aos 39, do 1º tempo; Neto Berola, aos 42 e aos 45 minutos do 2º tempo.

Cartão amarelo: Guilherme Rend e Léo.

Arbitragem: Alexandre Vargas Tavares de Jesus, auxiliado por Lilian da Silva Fernandes Bruno e Thiago Rosa de Oliveira (Trio do RJ).