Vitória e Neto Baiano chegam a acordo e atacante rescinde vínculo

Neto Baiano não é mais jogador do Vitória. Neste domingo (28) o clube anunciou a rescisão amigável com o atacante de 36 anos. A informação foi divulgada pelo presidente do clube, Paulo Carneiro, em sua conta pessoal no Twitter.

O mandatário do clube ainda aproveitou para anunciar que o atacante Eron será promovido para o time principal. O atleta de 21 anos chegou a integrar o time profissional no início do ano, ainda sob o comando de Marcelo Chamusca, mas não agradou e retornou ao sub-23. Atualmente, Eron disputa o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, onde o Vitória lidera seu grupo na segunda fase. Ele disputou 9 jogos e marcou 7 gols.

Anuncio a familia rubro negra o desligamento do atleta Neto Baiano depois de uma rescisão amigável.Agradecemos pelos serviços prestados enquanto esteve conosco.Para substituí-lo foi incorporado o atacante Eron — Paulo Carneiro (@pauloscarneiro) July 28, 2019

Neto Baiano chegou ao Vitória para disputar as competições de primeiro semestre do rubro-negro. Inicialmente, assinou contrato até o mês de maio, mas teve seu vínculo prorrogado até o final do ano em negociação realizada pela gestão Paulo Carneiro.

Artilheiro do Barradão com 53 gols, o centroavante não conseguiu marcar no estádio que conhece tão bem nesta sua quarta passagem pelo rubro-negro. Neto Baiano deixa o Vitória com 17 partidas disputadas e um único gol marcado.