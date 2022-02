Vitória empata com Falcon-SE em 1x1 em jogo-treino no Barradão

O Vitória está sem compromissos oficiais até o próximo fim de semana, quando enfrentará o Atlético de Alagoinhas pelo Campeonato Baiano. Mas, para não ficar sem partidas neste intervalo de 12 dias, o time fez um amistoso com o Falcon, de Sergipe, nesta sexta-feira (18). E empatou em 1x1, no Barradão. Roberto abriu o placar, e Neto deixou tudo igual, ainda no primeiro tempo.

Para o jogo-treino, a principal novidade do Vitória foi a entrada de Roberto como camisa 9. Até então, a vaga era ocupada por Guilherme Queiroz, titular nas cinco partidas oficiais disputadas pelo time na temporada. Assim, o time foi escalado por Dado Cavalcanti com: Lucas Arcanjo, Alemão, Alisson Cassiano, Ewerton Páscoa e Vicente; João Pedro, Eduardo e Jadson; Luidy, Alan Santos e Roberto.

Já o Falcon, do técnico Luciano Quadros, entrou em campo com seguintes atletas: Caio, Ryan, Davi, Renilson e Marcinho; Ronald, Ricardinho, Natan e Cauan; Christian e Neto.

O adversário, aliás, é novinho: foi fundado em novembro de 2020. Mas, apesar da pequena trajetória, a equipe de Barra dos Coqueiros já está fazendo bonito. Logo no primeiro ano como profissional, o Falcon foi campeão da Segunda Divisão do Campeonato Sergipano, em 2021. E, em 2022, é o vice-líder do grupo B do estadual, com três vitórias nos últimos três compromissos, além de duas derrotas.

A escolha de Dado Cavalcanti por Roberto como centroavante deu resultado logo no início do duelo. Aos 9 minutos, Luidy chegou pelo lado esquerdo do ataque e chutou cruzado para o camisa 9. O atacante, livre de marcação, mandou para o fundo das redes, abrindo o placar.

O Falcon, porém, deixou tudo igual aos 20 minutos. Após um levantamento para a área, Neto subiu mais alto que todo mundo e cabeceou, empatando a partida em 1x1. Na sequência, o Vitória teve ótima oportunidade em cobrança de falta frontal, mas Jadson mandou para fora.

Aos 30 minutos, Neto recebeu sozinho dentro da área e chutou entre as pernas de Lucas Arcanjo, mas o lance não valeu - o árbitro já tinha marcado o impedimento. O Leão respondeu com Jadson, que mandou uma bomba de fora da área. A bola explodiu no travessão, passou pelas costas do goleiro do Falcon e saiu em direção oposta ao gol.

O segundo tempo teve ritmo lento, e as oportunidades de gols quase não aconteceram. O Vitória até trocava passes, mas tinha dificuldade de achar espaços na defesa sergipana.

Procurando fazer ajustes na equipe, além de dar mais minutos aos reservas, Dado Cavalcanti mudou quase todo mundo. Dos jogadores que começaram como titulares, ficaram apenas Vicente e Eduardo em campo. Enquanto isso, entraram Caíque, Israel, Mateus Moraes, Marco Antônio, Pablo, Ruan Nascimento, Jefferson, Gabriel Santiago e Guilherme Queiroz. As várias mudanças, porém, não ajudaram a mexer no placar, e o empate persistiu até o fim.

Agora, o Vitória terá mais uma semana de treino pela frente. O Leão só volta a campo oficialmente no dia 26, um sábado, para receber o Atlético de Alagoinhas. O duelo será às 16h, no Barradão, pela 6ª rodada do Baianão. O Leão está dentro da zona de classificação do campeonato, em 4º lugar, com oito pontos. O líder é o Jacuipense, que tem 15 pontos.