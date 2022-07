Vitória empata com Ferroviário e deixa escapar chance de entrar no G8

A Série C não é dos lugares mais propícios para alta qualidade de futebol. Mas, deixando o preconceito de lado, Vitória e Ferroviário fizeram um jogo bom de assistir no entardecer deste domingo (24), pela 16ª rodada. A necessidade dos dois times, em situações distintas na tabela, fez com que ambos buscassem o gol durante 90 minutos. Gol, este, que não saiu, deixando o placar em um 0x0 incômodo para baianos e cearenses.

O empate deixou o Leão na 11ª colocação com 22 pontos, um a menos do que o Botafogo-SP, último time dentro do G8. Entre eles aparecem São José-RS, também com 23, e Remo, com 22 e à frente do Vitória pelo número de gols marcados. Na parte de baixo da tabela, o Ferroviário subiu para 16º lugar e deixou a zona de rebaixamento, superando o Floresta pelo número de vitórias.

O Vitória chegou embalado ao estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, e fazendo as contas para entrar no G8 da Série C. O bom momento trazido pelo técnico João Burse, que segue invicto agora há cinco partidas, deu esperança à torcida rubro-negra em conseguir uma vitória fora de casa. E ela se desenhou no primeiro tempo com jogadas perigosas no ataque: Luidy, Léo Gomes e Rafinha forçaram o goleiro Jonathan a fazer boas defesas.

No primeiro tempo, o Ferroviário fez 15 minutos de pressão, mas foi o rubro-negro quem mandou no campo. Faltou um pouco de capricho para abrir o placar. Na segunda etapa, a história mudou, e o Ferrão foi dono das melhores oportunidades. Dalton trabalhou tudo que descansou nos 45 minutos iniciais e, quando não tinha o que fazer, contou com a sorte (e falta de competência) do atacante Dudu, que tentou tocar por cobertura depois de chegar livre na área, em vacilo da zaga do Vitória, e chutou para fora.

As ausências de Rafinha, substituído por lesão ainda no primeiro tempo, e Dionísio, por cansaço, pesaram contra o time baiano. A saída de Dionísio, principalmente, deixou o Vitória mais vulnerável e com dificuldade em sair com a bola.

No fim das contas, a quarta vitória consecutiva, que teria deixado o time finalmente no G8 (estaria em 7º e poderia cair para 8º na segunda-feira), não aconteceu. Por outro lado, há o que valorizar no ponto ganho fora de casa. Foi mais um jogo sem sofrer gol: o quarto em cinco disputados sob comando do treinador João Burse.

A primeira fase da Série C entra de vez na sua reta final a partir da próxima rodada: restam apenas mais três jogos para o Leão, que recebe o ABC no próximo domingo (31), às 16h. Na sequência, visitará o líder Mirassol na penúltima rodada e encerrará contra o lanterna Brasil de Pelotas no Barradão.

Os oito melhores colocados disputarão a segunda fase, divididos em dois grupos com quatro times em cada. Após seis rodadas, em jogos de ida e volta dentro do respectivo grupo, os dois melhores de cada chave serão promovidos à Série B 2023, além de avançarem para a disputa das semifinais.

Ficha técnica:

Ferroviário 0x0 Vitória - 16ª rodada da Série C (Campeonato Brasileiro)

Ferroviário: Jonathan, Mateus Pivô, Vitão, Fredson e Matheus Reis (Dudu); Emerson, Alemão (Natan) e Emerson Souza (Paulista); Dudu Silva (Ruy), Edson Cariús e Ian (Mateus Anderson). Técnico: Francisco Diá

Vitória: Dalton, Alemão, Alan Santos, Marco Antônio e Lazaroni; Léo Gomes, Dionísio (Gabriel Honório) e Eduardo; Luidy (Gabriel Santiago), Tréllez (Dinei) e Rafinha (Roberto). Técnico: João Burse

Estádio: Presidente Vargas, Fortaleza

Cartão amarelo: Ian (Ferroviário)

Árbitro: Zandick Gondim Alves Júnior, assistido por Luís Carlos de França Costa e Francisco de Assis da Hora (trio do RN).