Vitória empata com o Botafogo-PB na pré-Copa do Nordeste: 1x1

O Vitória não repetiu a boa atuação das últimas apresentações e tropeçou no primeiro confronto da terceira fase da pré-Copa do Nordeste. Na noite desta terça-feira (26), o rubro-negro empatou em 1x1 com o Botafogo-PB, no estádio Almeidão, em João Pessoa.

O Vitória começou melhor o jogo e abriu o placar logo aos três minutos da etapa inicial com assinatura de David. Os donos da casa não conseguiram se encontrar e exigiram pouco do goleiro Lucas Arcanjo antes do intervalo. Já no segundo tempo, o time paraibano mostrou mais ímpeto e conseguiu igualar o marcador com Éderson.

Sem mostrar poder de reação decisivo, o rubro-negro ainda ficou com um a menos nos minutos finais do jogo, quando o zagueiro Mateus Moraes se machucou e não teve condições de continuar em campo. Como já tinha feito as cinco substituições, o Leão ficou em desvantagem numérica até o apito final, mas conseguiu se segurar.

Vitória e Botafogo-PB voltam a se encontrar no dia 16 de novembro, às 21h30, no Barradão, no jogo que definirá o dono da vaga no Nordestão 2022. Em caso de empate no placar agregado, a vaga será decidida nos pênaltis. Quem levar a melhor, se garante no regional do ano que vem.

O JOGO

Nada de ansiedade ou grito preso na garganta. O torcedor do Vitória precisou esperar apenas três minutos de bola rolando para comemorar. Mateus Moraes fez o lançamento, Raul Prata recebeu na direita e cruzou. David controlou dentro da área, passou pelo goleiro Felipe e estufou a rede do Almeidão: 1x0.

Sem levar muito perigo, o Botafogo-PB tentou reagir com Juninho, que chutou de longe e errou o alvo. Depois, Luã também mandou para fora, duas vezes. Já a cabeçada de Esquerdinha parou nas mãos do goleiro Lucas Arcanjo.

O Vitória voltou a investir através de contra-ataques. Fabinho serviu Marcinho que, de cabeça, manda para fora. Pouco depois, David arrancou pelo meio do campo, passou pela marcação e invadiu a área, mas o goleiro Felipe conseguiu impedir o chute.

O Botafogo-PB voltou do intervalo colocando pressão Primeiro, Juninho mandou para fora. Depois, Cleyton chutou de longe e viu Lucas Arcanjo defender. O gol de empate saiu aos 14 minutos. Luã foi na linha de fundo e cruzou. Éderson acertou a pontaria, igualou o marcador e deu números finais ao jogo: 1x1.

PRÓXIMO JOGO

O Vitória só volta a encontrar o Botafogo-PB em dia 16 de novembro, às 21h30, no Barradão, no último jogo da pré-Copa do Nordeste. Antes, o rubro-negro volta a focar as atenções na Série B do Brasileiro. No sábado (30), o Leão visita a Ponte Preta, às 16h, no estádio Moisés Lucarelli.

FICHA TÉCNICA

Botafogo-PB 1x1 Vitória - 3ª fase da pré-Copa do Nordeste

Vitória: Lucas Arcanjo, Raul Prata (Cedric), Mateus Moraes, Thalisson Kelven e Roberto; João Pedro, Eduardo (Fernando Neto) e Caíque Souza (Soares); Fabinho (Alisson Santos), David e Marcinho (Renan Luís). Técnico: Wagner Lopes.

Botafogo-PB: Felipe, Pablo (Sávio), Daniel Felipe, Willian Machado e Gabriel Araújo; Amaral, Juninho (Marcos Aurélio) e Esquerdinha; Juba (Cleyton), Éderson (Bruno Gonçalves) e Luã (Welton Felipe). Técnico: Gerson Gusmão.

Estádio: Almeidão

Gol: David, aos 3 minutos do 1º tempo, e Éderson, aos 14 minutos do 2º

Cartão amarelo: Luis Gustavo, Marcinho, João Pedro, Willian Machado

Arbitragem: Diego Fernando Silva de Lima, auxiliado por Ricardo Bezerra Chianca e Bruno Cesar Chaves Vieira (trio de PE).