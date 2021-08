Vitória empata mais uma na Série B, desta vez com o Náutico

O time que mais empatou na Série B em 2021 somou mais um ponto outra vez. O lado positivo: foi fora de casa, e contra uma equipe que briga pelo acesso. Neste domingo (29), o Vitória foi ao Recife e ficou no 1x1 com o Náutico, pela 21ª rodada do campeonato.

Com isso, o técnico Wagner Lopes, em seu quarto jogo no comando da equipe, segue invicto. São três empates e uma vitória, sobre o Guarani, por 1x0, na rodada anterior. O Vitória vai a 20 pontos, mas não consegue sair do Z4. Está em 18º lugar.

O rubro-negro repetiu a escalação da vitória sobre o Guarani e atuou melhor no primeiro tempo. Porém, não conseguiu abrir o placar. No início da etapa final, tomou um gol de Vinícius, após cobrança de escanteio, aos cinco minutos.

Porém, soube reagir com Bruno Oliveira, que entrou no intervalo para decidir. Após bela triangulação envolvendo Marcinho, Pablo Siles e Samuel, o meia recebeu na área aos 20 minutos e deixou tudo igual.

Agora, o rubro-negro enfrenta outro adversário fora de casa. No sábado (4), às 11h, visita o Operário em Ponta Grossa (PR). O time paranaense está em 9º lugar na tabela, com 32 pontos.

Sem tirar vantagem

O meio-campo montado por Wagner Lopes funcionou. Com boa atuação de Pablo Siles e Fernando Neto no primeiro tempo, recuperando a posse de bola em posições avançadas, o Vitória pressionou e foi bem superior ao Náutico. Porém, pecou na finalização e em más atuações dos homens de frente.

Wesley teve duas chances: aos dois minutos, chutou cruzado da esquerda e Alex Alves pegou. Aos 33, num lance muito parecido, o atacante chutou para outra defesa do goleiro. Entre esses momentos, Mateus Moraes deu uma bela cabeçada na segunda trave aos 25 e a bola passou raspando a trave.

Em resumo, foram aproximadamente 34 minutos de domínio do Vitória, mas sem conseguir tirar vantagem disso. O que quebrou o ritmo rubro-negro foi um bom contra-ataque puxado por Vinícius, que chutou perigosamente de fora da área aos 35.

Com isso, o Timbu conseguiu equilibrar as forças e teve a melhor chance da etapa inicial. Já aos 45, Hereda avançou pela direita e cruzou rasteiro na área. Vinícius, sozinho, de frente para o gol, foi atrapalhado pelo campo e acabou isolando.

Empate na marra

O Náutico já tinha melhorado nos minutos finais da primeita etapa, mas voltou do intervalo totalmente superior ao Leão. E o seu melhor jogador em campo abriu o placar. Aos cinco minutos, Jean Carlos cobrou escanteio na primeira trave e Vinícius se antecipou a Mateus Moraes para fazer 1x0. O Vitória claramente sentiu o gol.

Nos 15 minutos seguintes, não conseguiu atacar. Quando mais parecia abatido, soube aproveitar um vacilo do Náutico. Atento, Marcinho roubou a bola na saída de bola adversária. Após uma linda triangulação envolvendo também Samuel e Pablo, Bruno Oliveira, que havia entrado no intervalo, recebeu na área e não perdoou: 1x1.

A principal arma do Timbu quase machucou o Vitória de novo. O Náutico perdeu dois gols em cobranças de escanteio, ambas as chances com Rafael Ribeiro. Aos 30 e aos 32 o zagueiro subiu livre desviando cobrança de Jean Carlos. Em ambas, cabeceou para fora, raspando a trave esquerda de Lucas Arcanjo.

De qualquer forma, o rubro-negro resistiu bem. E mais: quase virou o placar. Aos 41, Ronan puxou contra-ataque e passou a bola para Cedric, que experimentou de longe. O chute explodiu no travessão.

Náutico 1x1 Vitória - 21ª rodada da Série B 2021

Náutico: Alex Alves; Hereda (Thássio), Camutanga, Rafael Ribeiro e Bryan; Marciel (Luiz Henrique), Rhaldney e Jean Carlos; Tailson (Yago), Paiva (Matheus Carvalho) e Vinícius. Técnico: Marcelo Chamusca.

Vitória: Lucas Arcanjo; Van, Wallace Reis, Mateus Moraes (Thalisson Kelven) e Roberto; Pablo Siles, Fernando Neto (Cedric) e Soares (Bruno Oliveira); Wesley Pionteck (David), Samuel e Marcinho (Ronan). Técnico: Wagner Lopes.

Gols: Vinícius, aos 5 minutos, e Bruno Oliveira, aos 20 minutos do 2º tempo.

Estádio: Aflitos, no Recife-PE.

Cartões amarelos: Rhaldney (Náutico); Thalisson Kelven, Mateus Moraes e Roberto (Vitória).

Cartão vermelho: Vinícius (Náutico)

Arbitragem: José Mendonça da Silva Júnior, auxiliado por João Fábio Machado Brischiliari e Weber Felipe Silva (trio do PR).