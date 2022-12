Vitória empresta João Cabral ao Itabuna para a temporada 2023

O goleiro João Cabral foi emprestado pelo Vitória ao Itabuna. A contratação foi anunciada pelo Dragão do Sul nesta quarta-feira (28), nas redes sociais. O jogador de 21 anos vai defender o clube azul e branco na disputa do Campeonato Baiano 2023, que começa em janeiro.

Natural de Salvador, João Vitor Cabral de Freitas não esteve em campo pelo time profissional do Vitória em 2022. Ele disputou seis jogos neste ano, sendo três pelo time sub-23, no Brasileirão de Aspirantes, e outros três pelo sub-20, na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O único jogo do goleiro pela equipe principal do Leão foi disputado no ano passado, pelo Campeonato Baiano. O jogador foi titular no empate em 1x1 com o Fluminense de Feira, ainda na fase de grupos.

O Itabuna é o atual campeão da Série B estadual, e está de volta à elite do Baianão. O time fará o jogo de abertura da competição contra o Jacobinense, no dia 10 de janeiro, às 21h30, contra o Jacobinense, no Estádio Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista.