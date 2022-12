Vitória empresta meia Alan Pedro para a Aparecidense

Revelado nas categorias de base do Vitória, o meia Alan Pedro está fora dos planos do clube para a temporada 2023. O jogador de 20 anos foi emprestado à Aparecidense até o final de novembro do próximo ano. A equipe goiana vai disputar a Série C do Brasileiro.

Antes de emprestar Alan Pedro para a Aparecidense, o Vitória prorrogou o vínculo do jogador, que agora tem contrato com o rubro-negro até dezembro de 2026.

Apesar de ter sido revelado na base do Vitória, Alan Pedro estreou como profissional com a camisa do ABC, em março de 2021. Emprestado, ele disputou na temporada passada 28 partidas pelo time potiguar, entre estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro. Depois, retornou para a Toca e, de agosto a dezembro, entrou em campo 12 vezes com a equipe sub-20 do Leão.

Na temporada 2022, ele ainda disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas na sequência foi promovido de uma vez à equipe principal do Vitória. Com ela, entrou em campo nove vezes, quatro como titular.