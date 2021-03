Vitória encaminha a contratação de Roberto, campeão da Série B

O Vitória está perto anunciar o lateral esquerdo Roberto, de 30 anos. O jogador, que também atua como atacante, é esperado nos próximos dias em Salvador para assinar contrato com o Leão. Segundo o empresário do atleta, Souza Gutemberg, o vínculo deve ser até o fim de 2021.

Roberto estava na Chapecoense na temporada passada. Foi uma das peças importantes na conquista do título da Série B 2020, com 16 jogos feitos e um gol marcado.

O jogador demorou para ficar à disposição da equipe no início da competição, por ter contraído o coronavírus em julho. Ele chegou a ser internado em um hospital de Chapecó (SC) com quadro de falta de ar e tosse e teve 40% do pulmão comprometido.

Contratado pelo Verdão do Oeste em 2017, Roberto participou de 54 partidas. Durante esse tempo, atuou como lateral esquerdo, que é sua posição de origem, e também como volante, meia e atacante.

Nos últimos anos, foi emprestado para Londrina (2018) e Figueirense (2019). Roberto não renovou o contrato e, em fevereiro, se despediu da Chapecoense.

O lateral foi revelado pelo Bahia e, em 2009, participou de oito jogos pelo tricolor na Série B do Brasileiro. Nessa época, conheceu Paulo Carneiro, que era executivo de futebol do Esquadrão e, hoje, é presidente do Vitória.

“Roberto e Paulo Carneiro estão conversando e negociando diretamente. Será contratado, sim. A princípio, até o fim da temporada”, disse o empresário Souza Gutemberg ao CORREIO.

O jogador ainda acumula passagens por clubes como Campinense, Icasa, Fluminense de Feira, Náutico,

Athletico-PR e Santa Cruz.

Reforços

Roberto será a quarta contratação do Vitória para a temporada. Na última segunda-feira (1º), o Leão anunciou a chegada do centroavante Walter, de 31 anos. Antes, o rubro-negro tinha confirmado o atacante Aníbal, de 20 anos, e o volante João Pedro, 21 anos.