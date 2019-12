Vitória encaminha acerto com lateral-esquerdo Rafael Carioca

O Vitória está perto de oficializar seu primeiro reforço para a temporada de 2020. O Leão está em fase final de negociações com o lateral esquerdo Rafael Carioca, campeão da última edição da Série B do Brasileirão. O contrato do jogador de 27 anos com o time paulista estava no fim e não seria renovado.

Pelo Bragantino, Rafael disputou 27 partidas na temporada, sendo dez pelo Campeonato Paulista e 17 pelo Brasileiro. Na segunda divisão, foi o terceiro maior garçom do seu time - mesmo tendo atuado por cerca de metade dos minutos do líder do ranking (Claudinho, com 11 assistências) e do vice (Aderlan, com 7).

Quando não entrava em campo pelo time paulista, Rafael servia de reserva para Edimar. O currículo do atleta também tem passagem por Vila Nova, Internacional, Caxias, Paraná e CRB. Além de atuar como lateral, joga como meia.

O Vitória já havia acertado as renovações de seis atletas que defenderam o clube em 2019: os laterais Thiago Carleto, Jonathan Bocão e Van, os volantes Gabriel Bispo e Romisson e o atacante Felipe Garcia. Outro que fica para a próxima temporada é o treinador Geninho.

O elenco vai iniciar a pré-temporada no dia 2 de janeiro. A estreia no Campeonato Baiano - que o Leão disputará com time sub-23 - está marcada para o dia 15, contra o Jacobina, no Barradão. Na Copa do Nordeste, o primeiro jogo será no dia 25, contra o Fortaleza, também em casa.