Vitória encara a Aparecidense em Goiás para fugir do Z4 da Série C

O Vitória não começou bem a Série C do Campeonato Brasileiro. Foram três derrotas seguidas no torneio até finalmente conseguir o primeiro triunfo no último jogo, com o 1x0 sobre o Manaus, no Barradão. Mas, com o início da 5ª rodada da competição, o Leão voltou a se complicar na tabela de classificação.

Após os duelos do fim de semana, o rubro-negro caiu para a zona de rebaixamento. Uma situação que preocupa - principalmente pelo fato de a Terceirona ser uma competição ‘tiro curto’, com apenas 19 rodadas na primeira fase. Os oito primeiros colocados avançam para a próxima etapa, enquanto os quatro últimos caem para a Série D.

Nesta segunda-feira (9), o Vitória fará a partida de encerramento da rodada, contra a Aparecidense. O duelo está marcado para começar às 20h, no estádio Anníbal de Toledo, em Aparecida de Goiânia. E, com essa sensação de urgência, uma coisa é clara para a equipe vermelha e preta: só um triunfo interessa.

O Leão, neste momento, ocupa a 17ª posição, com três pontos. Está imediatamente abaixo do rival, o ’Camaleão’, que tem quatro. Já o São José-RS, na 15ª colocação, tem cinco. Assim, caso empate ou perca, o rubro-negro seguiria no Z4. Por isso, é ganhar ou ganhar.

Mas não para por aí. Além de querer sair da incômoda posição, o Vitória também quer acabar o jejum fora de casa. Até aqui, foram dois compromissos pela Série C como visitante, ambos com derrota por 2x1: para o Remo, no embate inicial, e para o Ypiranga-RS, pela 3ª rodada.

Apesar da fase ainda instável, a vitória sobre o Manaus ajudou a restabelecer a confiança da equipe. O feito, por sinal, veio logo na partida de estreia do técnico Fabiano Soares. Agora, ele quer se manter 100% no time e conquistar mais três pontos, dessa vez longe de Salvador.

Escalação

Para enfrentar a Aparecidense, o treinador terá à disposição novas peças. O lateral esquerdo Lazaroni está de volta depois de cumprir suspensão diante do Manaus. Também estão entre os relacionados o goleiro Dalton e o zagueiro Danilo. A dupla, recém-contratada, já está regularizada.

O defensor, aliás, pode aparecer no lugar do volante Alan Santos, que foi improvisado na zaga na rodada passada. Héctor Urrego, que era cotado para ser titular, não joga: o colombiano irá rescindir com o clube.

Um possível Vitória tem: Lucas Arcanjo, Iury, Danilo (Alan Santos), Marco Antônio e Sánchez; João Pedro, Léo Gomes e Gabriel Santiago; Alisson Santos, Guilherme Queiroz e Jefferson Renan.

Do lado da Aparecidense, o técnico Eduardo Souza tem um desfalque certo: Lucas Gazal foi expulso no empate em 1x1 com o Campinense e terá que cumprir suspensão.

Assim, o Camaleão deve ter em campo: Pedro Henrique, Luan Sales, Vanderley, Ricardo Lima e Rodrigues; Renato, Rodriguinho e Robert; Joãozinho, Alex Henrique e Cardoso.