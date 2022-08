Vitória encara o Paysandu na estreia do quadrangular da Série C; veja provável time

Depois de um começo repleto de derrotas, o Vitória terá a chance de recomeçar na Série C do Brasileirão. Com todas as estatísticas zeradas, o Leão estreia neste domingo no quadrangular decisivo da competição. Com o apoio da torcida, o rubro-negro fará o primeiro movimento na busca pelo acesso diante do Paysandu, às 16h, no Barradão.

À beira do campo, um técnico cheio de moral. Invicto no comando do Vitória, João Burse conduziu o time a uma arrancada heroica em oito jogos - cinco triunfos e três empates -, que culminou na classificação conquistada no final de semana passado, quando o rubro-negro venceu o Brasil de Pelotas, por 3x1, diante de mais de 28 mil pagantes no Barradão. Recorde de público na temporada para comemorar a mudança de rumo. De postulante ao rebaixamento a candidato ao acesso.

"Já classificamos, ficou no passado, são situações que já passaram, a gente vive uma nova situação agora. Fizemos uma boa semana e estamos prontos para fazer um grande jogo. Muito felizes por tudo o que aconteceu, mas pés no chão. Sabemos da responsabilidade desse jogo, da dificuldade, mas construímos uma semana com muito trabalho e entrega dos atletas", afirmou João Burse.

A partida contra o Paysandu é a primeira das seis decisões que o Vitória tem pela frente para poder festejar para valer. Figueirense e ABC também fazem parte do grupo do Leão. Os quatro se enfrentarão em jogos de ida e volta e os dois primeiros colocados subirão para a Série B de 2023. Quem tiver melhor campanha ainda disputará a taça do torneio com o mais bem colocado da outra chave, que conta com Mirassol, Volta Redonda, Botafogo-SP e Aparecidense.

O jogo trará um duelo à parte ao colocar dois dos principais artilheiros da Série C dentro de campo. O Paysandu tem o artilheiro do torneio. Marlon marcou 10 gols, assim como Alex Henrique, da Aparecidense. Com oito, Rafinha, maior goleador do Vitória na temporada, aparece em terceiro lugar no ranking.

Reforçado

O Vitória terá mudanças na escalação. Após cumprirem suspensão, o goleiro Dalton e o volante Léo Gomes voltam ao time. Com isso, Yuri Sena e João Pedro ficam como opções no banco de reservas, assim como o centroavante Dinei, que também foi desfalque na última partida por ter levado o terceiro cartão amarelo.

O lateral esquerdo Guilherme Lazaroni está recuperado de contusão e voltou a treinar com o grupo esta semana, mas fez um treinamento à parte na sexta-feira (19), por recomendação da equipe de fisioterapia do clube, e ainda é dúvida para o jogo. Sánchez, que o substituiu na rodada passada, deve ser mantido no onze inicial.

Apesar da fratura na mão, o zagueiro Marco Antônio está confirmado e vai jogar com um imobilizador. "Marco Antônio treinou normalmente e está 100% para o jogo", confirmou Burse.