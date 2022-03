Vitória encara o Unirb para voltar ao G4 do Campeonato Baiano

Faltam duas rodadas para o fim da primeira fase do Campeonato Baiano. E, mais uma vez, o Vitória entra em campo dependendo apenas dele para ir à semifinal da competição. Mas, para isso, só um resultado interessa: vencer. E o próximo desafio será neste fim de semana.

O Leão entra em campo no sábado (12), às 18h30, contra o Unirb, pela 8ª rodada. O jogo acontecerá no estádio Carneirão, em Alagoinhas. Se ganhar essa partida e a próxima - na quarta-feira (16), contra o Bahia de Feira, em casa - o time já garante vaga na fase seguinte, sem depender de outros resultados.

Isso acontece graças a uma ‘ajudinha’ do Barcelona de Ilhéus, que atualmente ocupa a 4ª posição. O rival já jogou na rodada e perdeu para o Vitória da Conquista, por 1x0. Com isso, estacionou nos 11 pontos e, mesmo que ganhe o duelo seguinte, só chega a 14.

Já o rubro-negro tem nove pontos e está na 5ª colocação. Caso some os seis dos próximos dois confrontos, vai aos 15 e não teria como ser alcançado pelo Barcelona. Seria um movimento importante do Vitória, que ficou de fora da semifinal nas últimas três edições do Baianão.

“Esse é o objetivo deste ano. A gente tem chances. O resultado [do Barcelona de Ilhéus] favoreceu a nossa equipe. Só dependemos de nós. No futebol, é muito ruim depender dos outros resultados. Temos aí uma oportunidade de entrar no G4. E, no último jogo, diante da nossa torcida, concretizar a nossa classificação”, afirmou o atacante Dinei, animado.

Para garantir vaga na semi, o rubro-negro terá que reencontrar o caminho do gol. Se empatar os dois compromissos restantes, será eliminado. A questão é que marcar está sendo uma pedra no sapato do Vitória. A equipe tem o pior ataque do Campeonato Baiano, ao lado do Barcelona de Ilhéus, com apenas quatro gols. O Jacuipense, líder do estadual, tem o quádruplo: 16.

Dinei, que reestreou pelo Vitória na rodada passada, após sete meses afastado por lesão no joelho, deve ser mantido no time titular. O técnico Dado Cavalcanti, aliás, terá à disposição o meia Eduardo, que volta após cumprir suspensão automática.

Uma possível formação do Vitória tem: Lucas Arcanjo, Alemão, Alisson Cassiano, Mateus Moraes e Vicente; João Pedro, Eduardo e Jadson; Luidy, Dinei e Roberto.

Outro lado

Adversário do Vitória, o Unirb também precisa ganhar, no entanto por um motivo bem diferente: para sair do Z4. O triunfo do Vitória da Conquista sobre o Barcelona de Ilhéus colocou o novato na penúltima colocação do Baianão justamente na reta final.

O Unirb tem os mesmos seis pontos da lanterna, a Juazeirense, mas ganha no critério de gols feitos (7x5). O Bahia também aparece com a pontuação, mas está fora da zona por ter saldo de gols melhor (-2 a -4). Os dois também vão entrar em campo no fim de semana, diante de Atlético e Jacuipense, respectivamente.