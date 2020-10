Vitória encerra 1º turno com um ponto a mais do que em 2019

O início da Série B passou a impressão de que o Vitória seria um time frequente na briga pelo acesso, mas ao fim da participação rubro-negra no 1º turno, a realidade é bem diferente. Após o empate de 0x0 com o Brasil de Pelotas na noite desta sexta-feira (30), no Barradão, o Leão chegou a 21 pontos após 19 rodadas. É apenas um a mais do que no ano passado, quando a campanha foi sempre próxima ou dentro da zona de rebaixamento.

O Vitória está em 14º lugar, mas a posição pode mudar ao fim da rodada, que terá jogos até segunda-feira, no feriado de Finados. O rubro-negro corre risco de ser ultrapassado por Náutico, que visita o CSA sábado, e por Figueirense, que pega a Ponte Preta na segunda, também fora de casa. Além disso, o Brasil de Pelotas fará um jogo atrasado da 5ª rodada contra o Sampaio Corrêa na terça-feira, dia 3, e também pode passar. Ou seja, na pior das hipóteses, o Leão pode até terminar o turno na zona de rebaixamento, em 17º lugar.

O empate desta sexta, por sinal, foi a marca do time na primeira metade da competição. Nove dos 19 jogos (47%) do Vitória terminaram empatados, além de quatro triunfos e seis derrotas. Curiosamente, só o Brasil de Pelotas empatou tanto – e em 18 partidas.

Em 2019, o Leão terminou o 1º turno com 20 pontos e em 16º lugar. A essa altura, eram cinco vitórias, cinco empates e nove derrotas, com 18 gols marcados e 27 sofridos. Em 2020, além de um ponto a mais, o número de gols feitos e tomados é igual: 21.

O rubro-negro terá a próxima semana livre antes de iniciar o 2º turno. O jogo contra o Sampaio Corrêa será no dia 8 de novembro, um domingo, às 16h, no estádio Castelão, em São Luís.