Vitória encerra 1º turno para esquecer contra o Vila Nova; time terá mudança

O Vitória encerra o primeiro turno da Série B nesta quarta-feira (18), às 19h, contra o Vila Nova, em Goiânia, e a esperança é de mostrar um esboço de reação para iniciar o returno com novo ânimo. A partida marca a conclusão de metade do torneio, o que evidencia ainda mais a necessidade de reabilitação rubro-negra.

Com 15 pontos, o Leão ocupa a zona de rebaixamento, em 18º lugar, e não há mais como terminar o turno fora do Z4, após o Cruzeiro vencer o Náutico por 1x0 na abertura da rodada, terça-feira. Este já é o pior primeiro turno do clube na história da competição.

“A gente sabe que os três pontos da última rodada e os três pontos desta são muito importantes, valem os mesmos três pontos. Porém, estamos em uma fase difícil, em que a gente precisa vencer. Não só para os jogadores se sentirem mais motivados, confiantes”, pontuou o técnico Wagner Lopes, que comandará o time pela segunda vez. Na estreia, empatou com o CRB em 1x1, no Barradão.

O Vitória está há cinco rodadas sem vencer na Série B. A última vez foi há quase um mês, por 1x0, contra a Ponte Preta, em 20 de julho. Além do empate com o CRB, perdeu para CSA e Vasco e empatou com Avaí e Cruzeiro.

“O momento atual é de tensão, delicado. Alguns jogadores sentem mais, outros sentem menos. A gente tem convicções, vive de futebol há quase 37 anos, cria convicções. Vai gradativamente trocando, orientando, buscando a melhor maneira de interagir com os atletas, incentivá-los. É um trabalho difícil. A gente está trabalhando para ter um time competitivo e, principalmente, conquistar essa vitória fora de casa contra o Vila Nova”, comentou Wagner Lopes.

Ganhar do Vila Nova também representa segurar um concorrente direto na briga contra o rebaixamento. Com 18 pontos, a equipe goiana ocupa a 15ª posição. Um triunfo no estádio OBA deixaria o Leão com a mesma pontuação do adversário e só não tem chance de ultrapassá-lo por causa do número de vitórias: dois contra quatro atualmente.

Bater os donos da casa também representaria acabar com um jejum. Melhor apenas que Brasil de Pelotas e Ponte Preta, o Vitória tem a terceira pior campanha como visitante do campeonato e ainda não venceu fora de Salvador. Em oito jogos foram quatro empates e quatro derrotas. O aproveitamento é de 16,67%.

“Fora de casa é muito importante pontuar. Estamos preparando, conhecendo os jogadores, mas claro que a gente veio para Goiânia para buscar os três pontos”, projetou Wagner Lopes.

Time terá alteração

O time jogará desfalcado contra o Vila Nova. Expulso contra o CRB, o volante Pablo Siles cumpre suspensão. Gabriel Bispo e João Pedro são as opções mais cotadas para a vaga.

Caso Wagner Lopes opte por não fazer outras mudanças, o Vitória entrará em campo com Lucas Arcanjo, Raul Prata, Wallace, Mateus Moraes e Roberto; Gabriel Bispo (João Pedro), Fernando Neto e Bruno Oliveira (Soares); Guilherme Santos, Samuel e Marcinho.

Se o clube baiano ainda não venceu fora de casa, o Vila Nova ainda não comemorou no estádio OBA, onde acumula cinco empates e duas derrotas. O único triunfo como mandante no campeonato foi contra o CSA, em Aparecida de Goiânia, município na região metropolitana da capital. Assim como o Leão, o adversário estreou técnico na rodada passada. Com Hemerson Maria no lugar de Higo Magalhães, perdeu do Londrina por 1x0.

A equipe goiana tem dois desfalques. O zagueiro Rafael Donato e o meia Arthur Rezende, ambos ex-Bahia, levaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. Em compensação, Dudu, Renan Mota e Kelvin voltam a ficar à disposição.