Vitória encerra semana com coletivo reforçado por aspirantes

Enfim, é Carnaval também para os jogadores do Vitória. Depois de um coletivo comandado por Geninho nesta sexta-feira (21), o elenco ganhou folga para curtir o sábado e o domingo. A reapresentação está marcada para segunda-feira.

A novidade no coletivo foi a presença de cinco atletas do time de aspirantes. O zagueiro Carlos, o volante Figueiredo e os atacantes Eron, Ruan Nascimento e Negueba foram observados de perto pelo treinador. Desses, Carlos chegou a começar o ano treinando com o elenco principal e depois foi cedido ao grupo do técnico Agnaldo Liz.

A próxima partida do Vitória será na quinta-feira, dia 27, quando enfrentará o CRB, pela quinta rodada da Copa do Nordeste, às 20h, no Barradão. Já o time de aspirantes rubro-negro, que também realizou coletivo na Toca, só entrará em campo no fim de semana seguinte. E será no clássico Ba-Vi, dia 1º de março, um domingo, às 16h, no Barradão, pela sexta rodada do Campeonato Baiano.

Após os dois jogos citados, o Leão fará outro em casa na sequência. Será contra o Lagarto-SE, pela segunda fase da Copa do Brasil, no dia 5 de março. Quem ganhar classifica. Se houver empate, a vaga será decidida nos pênaltis.