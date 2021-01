Vitória entra em recesso e volta aos treinos no dia 8 de fevereiro

Livre da Série B 2020 desde a última sexta-feira (29), o Vitória terá pouco mais de uma semana de folga antes de iniciar a temporada 2021. O retorno às atividades na Toca do Leão ocorrerá na segunda-feira (8), às 8h30.

Depois de vencer o Brasil em Pelotas, o elenco rubro-negro retornou a Salvador na noite do sábado (30). Com isso, terá 9 dias de descanso e 22 dias de intervalo até a próxima partida. O duelo com o UNIRB, pelo Baianão de 2021, será no domingo (21).

Durante essa semana de intervalo, o Vitória deve bater o martelo sobre a manutenção ou não de Rodrigo Chagas como treinador rubro-negro. Em entrevista coletiva logo após a vitória sobre o Brasil, o técnico disse que já está planejando a temporada:

"Já começou a ser traçada, sim. Tivemos uma reunião com o presidente Paulo Carneiro e com a comissão técnica. Faltam alguns ajustes em relação aos atletas vão compor o elenco, dentro da necessidade que percebe na caminhada no Baiano e no restante do ano. Que a gente possa ter um grupo bastante competitivo", disse.

Outro foco durante essa semana sem atividades em campo será o pagamento de dívidas que impedem o Vitória de fazer contratações. O clube ainda não pagou a contratação do goleiro João Gabriel, junto ao Cianorte-PR, e do zagueiro João Victor, junto ao Santa Cruz. Com isso, acabou punido em setembro com seis meses sem poder realizar contratações.