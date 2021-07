Vitória entra na zona de rebaixamento após triunfo do Remo em Belém

O empate em 2x2 com o Sampaio Corrêa, na terça-feira, foi péssimo para os planos do Vitória. O Leão não só deixou de conquistar dois pontos importantíssimos no Barradão, como o resultado colocou a equipe na zona de rebaixamento da Série B.

O rubro-negro foi superado na tabela pelo Remo, que ganhou do Brusque na noite desta quarta (14), por 2x1, em Belém, no encerramento da 11ª rodada. Dessa forma, o time paraense chegou a 10 pontos e derrubou o Vitória para 17º lugar, com nove pontos. O Remo, que era lanterna, está agora em 15º e tem um jogo a menos que os demais concorrentes.

Os gols no estádio Baenão saíram no segundo tempo. O Brusque abriu o placar graças a um gol contra do zagueiro Rafael Jansen. O ex-rubro-negro Felipe Gedoz empatou e o volante Marcos Júnior virou.

O Vitória volta a jogar sábado (17), às 11h, contra o Brasil de Pelotas, no interior gaúcho. O advesário também está no Z4. Com oito pontos, é o 19º colocado.