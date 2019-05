Vitória erra muito e acaba derrotado pelo Guarani

Futebol é um esporte que não costuma perdoar erros. E não adianta nem ser aniversário. No dia em que completou 120 anos, o Vitória até recebeu um ‘presente’ do Guarani, mas retribuiu em dose tripla e saiu derrotado de Campinas, nesta segunda (13), por 3x2, pela 3ª rodada da Série B.

A próxima partida do Leão é no sábado, às 16h30, contra o São Bento, no Barradão.

Não demorou nem dois minutos para a primeira chance do jogo. Falta cobrada na área, Ferreira cabeceou e Caíque fez uma defesa difícil para impedir o primeiro gol do Bugre. A bola aérea parecia um bom caminho para os donos da casa. Após escanteio, Xandão subiu bem mas cabeceou para fora.



A primeira chegada mais incisiva do Leão aconteceu logo depois. Inácio vacilou, Felipe Garcia cruzou rasteiro, mas Neto Baiano não alcançou a bola.



Aniversariante do dia, o Vitória ganhou seu presente ao 29 minutos. O goleiro Giovanni saiu jogando dentro da área com Xandão, que deixou a bola correr. Felipe Garcia dividiu e a bola sobrou para Neto Baiano, debaixo da trave, só completar: 1x0.



Mas alegria durou só cinco minutos. Lenon cruzou na área, Victor Ramos desviou para cima e Caíque retribuiu o presente do Bugre: pressionado por Diego Cardoso, ‘furou’ com as mãos. A bola bateu no ataque paulista e entrou no gol.



O Leão quase volta à frente no placar com o zagueiro Everton Sena. Após cruzamento, ele subiu mais alto que a defesa adversária, mas mandou para fora.



Mais erros

Na volta do intervalo, novamente, o Guarani tomou a iniciativa. Aos 3, Ricardinho soltou a bomba de longe e Caíque foi buscar no ângulo. O Vitória respondeu na mesma moeda: Matheus Rocha experimentou do meio da rua e Giovanni encaixou a bola quase no pé da trave.



Num jogo já marcado por erros individuais, outros dois fizeram o Guarani virar e ampliar em dois minutos. Aos 6, Inácio botou debaixo das pernas de Matheus Rocha e cruzou. Capa afastou no pé de Mateusinho, que, sozinho, bateu de primeira. A bola ainda bateu na trave antes de beijar a rede.



Na sequência, Victor Ramos fez bobagem, Caíque tentou consertar e a bola sobrou para Mateusinho perder gol incrível. Eder Luis pegou a sobra e rolou par Arthur Rezende bater de primeira e contar com desvio em Everton Sena para fazer 3x1.



Depois de abrir vantagem, o Guarani ficou na dele, à espreita para sair no contra-ataque. O Leão tinha dificuldade para cosntruir suas jogadas, mesmo com as mudanças ofensivas do técnico Cláudio Tencati.

Já aos 37, Inácio quase amplia em cobrança de falta, mas Caíque salvou. No finalzinho, Everton Sena, de cabeça, diminuiu o prejuízo rubro-negro.