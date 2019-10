Vitória está pronto para enfrentar o Sport; confira relacionados

O Vitória finalizou nesta quarta-feira (2) a sua preparação para enfrentar o Sport em partida válida pela 26ª rodada da Série B. A partida acontece na Fonte Nova com bola programada para rolar a partir das 21h30.

Técnico do time, Geninho relacionou 23 jogadores para o jogo. A grande novidade da vez é o zagueiro Everton Sena, recuperado de lesão muscular. Autor de dois gols na competição, o atleta ficou de fora dos últimos dois jogos. Quem também volta à disposição do treinador é o lateral Van e o meia Ruy - os dois foram poupados do treino na última terça-feira (1), mas voltaram às atividades normais e entram na lista.

O Leão terá dois desfalques. Ronaldo está afastado por conta de uma distensão no cotovelo esquerdo e o volante Baraka, capitão do time, sofreu lesão na coxa direita.

O time provável que o Vitória deve colocar em campo é Martin, Van, Everton Sena, Ramon e Capa; Léo Gomes e Lucas Cândido; Wesley, Gedoz e Chiquinho; Jordy Caicedo.

Sport com mudanças

Sem Eder, ex-Bahia, que está suspenso e Rafael Thyere, lesionado, o Sport deve entrar com uma zaga inédita. Caso Thyere de fato não jogue, quem deve compor a defesa pernambucana é Adryelson e Cleberson.

O Sport deve ir a campo com Mailson; Norberto, Cleberson (Thyere), Adryelson e Sander; Willian Farias, Charles e Leandrinho; Yan, Guilherme e Hernane

Confira os relacionados do Vitória:

Goleiros

Lucas Arcanjo e Martín Rodriguez

Laterais

Capa, Chiquinho, Matheus Rocha, Van eWellisson

Zagueiros

Bruno Bispo, Dedé, Everton Sena, Ramon e Zé Ivaldo

Volantes

Gabriel Bispo, Léo Gomes, Lucas Cândido e Rodrigo Andrade

Meias

Felipe Gedoz e Ruy

Atacantes

Anselmo Ramon, Eron, Felipe Garcia, Jordy e Wesley