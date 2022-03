Vitória está pronto para pegar o Castanhal; veja possível escalação

O Vitória está pronto para a estreia na Copa do Brasil, contra o Castanhal. O Leão encerrou a preparação para a partida nesta quarta-feira (2), em Belém, com um treino no Estádio da Curuzu, o palco do duelo. O jogo será nesta quinta-feira (3), às 20h30, válido pela primeira fase da competição.

O técnico Dado Cavalcanti voltou os trabalhos para os ajustes finais na parte tática, dando atenção especial à bola parada.

Como antecipou em entrevista coletiva, o treinador deve fazer uma mudança no time titular. A tendência é que a alteração seja no ataque, com a entrada de Erik na vaga de Guilherme Queiroz.

Assim, o Vitória deve ter em campo: Lucas Arcanjo, Alemão, Ewerton Páscoa, Alisson Cassiano e Vicente; João Pedro, Eduardo e Jadson; Luidy, Roberto e Erik.

O Vitória encara o Castanhal por uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Por estar melhor ranqueado pela CBF, o Leão atua no duelo como visitante, e tem a vantagem do empate para se classificar.