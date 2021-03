Vitória está pronto para pegar o Confiança; Rend e Vico são vetados

O Vitória não terá o volante Guilherme Rend e o atacante Vico à dsposição para o duelo contra o Confiança, neste sábado (27), às 16h, no Estádio Barretão, em Lagarto, Sergipe, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. Os dois atletas foram vetados pelo departamento médico do clube após revisão médica.

Rend passou por exame de imagem que constatou lesão muscular na parte anterior da coxa direita. Já Vico está com um edema no cotovelo, que dificulta que o atacante abra o braço esquerdo completamente.

A preparação para a partida foi encerrada na manhã desta sexta-feira (26). O técnico Rodrigo Chagas exibiu um vídeo com análises sobre o Confiança e, em seguida, comandou um treino tático e trabalho de bolas paradas.

“Criamos uma estratégia, fizemos umas experiências. Acho que a disposição do time vai ser muito boa nesse jogo e acredito que o que estamos montando para esse jogo vai dar tudo certo e vamos ter um resultado positivo”, disse o treinador, ao site do Vitória.

O clube não divulgou a lista completa com os 21 jogadores relacionados, mas informou que Alisson Farias, Eron e Ruan Levine voltam à equipe.