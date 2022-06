Vitória estreia quarto treinador do ano e terá mudanças no time contra o Altos

A oito rodadas do fim da Série C do Brasileiro, o Vitória tenta mais uma vez recomeçar sua história nesta edição do torneio, dessa vez sob a batuta de João Burse. O quarto treinador do time na temporada vai estrear diante do Altos, neste sábado (25), às 19h, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, com a missão imediata de afastar a ameaça de rebaixamento.

Com 11 pontos, o Vitória é 16º colocado. Primeiro integrante do Z4, na 17ª colocação, o Floresta tem mesma pontuação, porém perde no saldo de gol. Por isso, vencer o Altos é a única forma de o Vitória se garantir fora da parte mais temida da tabela sem depender de outros resultados.

Além do Floresta, todos os outros times que ocupam a zona de rebaixamento têm chance matemática de ultrapassar o Leão nesta rodada. O Confiança soma 10 pontos e é o 18º colocado. Brasil de Pelotas e Atlético-CE somam nove pontos cada e ocupam a 19ª e 20ª posição, respectivamente.

Além de não deixar que esses rivais o ultrapassem, vencer o Altos também é o caminho para superar o adversário da vez. A equipe piauiense tem 13 pontos, na 13ª colocação. Apesar de também estar na briga contra o rebaixamento, vem mostrando poder de reação, pois já está há quatro rodadas sem perder. Acumula empate sem gols com o Manaus e triunfos diante de Ypiranga-RS (3x0), Ferroviário (1x0) e Remo (2x1).

O tão desejado acesso à Série B ainda é viável matematicamente, mas se apresenta cada vez mais distante do rubro-negro. Mesmo após 11 rodadas disputadas, o Vitória nunca conseguiu entrar no G8, grupo de times que avançam à segunda fase da competição, e está seis pontos distante do Manaus, 8º colocado.

Para continuar com a esperança viva, o Leão precisa reagir de imediato. Pelo ritmo atual da Série C, serão necessários 30 pontos para ficar entre os oito primeiros colocados. No caso rubro-negro, falta conquistar 19 dos 24 pontos que restam em disputa.

Escalação

João Burse vai estrear após comandar o time em seis treinamentos. Ele assumiu o elenco na segunda-feira, um dia após a demissão de Fabiano Soares em consequência da derrota por 1x0 para o Botafogo-SP, no Barradão. Mesmo que quisesse, o novo técnico não poderia repetir a última escalação do colega de profissão.

O meia Dionísio levou o terceiro cartão amarelo e, suspenso, desfalca a equipe. Diante do Botafogo-SP, ele atuou como primeiro volante. Para a posição, João Burse tem o retorno de Léo Gomes e João Pedro, que estão à disposição após cumprirem suspensão, assim como o meia Eduardo.

Além de Dionísio, o lateral direito Iury também está fora, mas por ordens médicas. Ele sofreu uma lesão no pé direito e está em tratamento. O titular Alemão, suspenso no jogo passado, reassume a posição diante do Altos.

Além dos retornos por suspensão, João Burse também contará com dois atletas que se recuperaram de lesão, o volante Alan Santos e o lateral esquerdo Guilherme Lazaroni. O zagueiro Mateus Moraes, bem como os atacantes Thiaguinho e Dinei, não viajaram por opção do treinador.

Uma possível escalação do Vitória tem Lucas Arcanjo, Alemão, Danilo Cardoso, Marco Antônio e Sánchez, Léo Gomes, Ruan Nascimento (Eduardo), Alan Pedro e Gabriel Santiago; Rafinha e Rodrigão.

Já o Altos, embalado pelos resultados que tiraram o time piauiense do Z4, deve repetir sua força máxima. O único desfalque é o meia reserva Diego Viana, suspenso.