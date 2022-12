Vitória fará amistosos durante pré-temporada; saiba contra quem

O Vitória fará três amistosos durante a pré-temporada 2023. O primeiro será disputado no sábado (17), contra a equipe sub-20, que se prepara para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Depois, o rubro-negro enfrentará Itabuna ou Atlético de Alagoinhas, no dia 23 de dezembro, uma sexta-feira. O último confronto, contra adversário a ser confirmado, acontecerá no dia 30.

O calendário dos amistosos, que servirão para João Burse avaliar o time que está sendo preparado para o próximo ano, foi divulgado pelo próprio treinador, durante entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (13).

"Eu gosto de começar com duas semanas sem amistosos, abrindo o campo. Na terceira semana, a gente entra com o primeiro amistoso, que vai acontecer contra o sub-20. Na quarta semana, outro amistoso, e depois terminamos com mais um amistoso, o último, dia 30. Tínhamos confirmado contra o Confiança, mas acabou que, por inviabilidade de agendas, não se confirmou, mas será contra Itabuna ou Atlético de Alagoinhas o do dia 23", revelou.

O elenco rubro-negro iniciou a pré-temporada em 28 de novembro e fará o primeiro compromisso oficial no dia 5 de janeiro, quando jogará contra o Cordino, de Barra do Corda, no Maranhão, na pré-Copa do Nordeste. Além do regional e do estadual, o Vitória vai disputar também a Copa do Brasil e a Série B do Brasileiro.