Vitória fará dois seguidos contra o líder do quadrangular; veja tabela

O Vitória terá uma prova de fogo nas próximas duas rodadas do quadrangular decisivo da Série C do Brasileiro. O rubro-negro vai encarar dois jogos seguidos contra o líder da atual fase da competição, o ABC, único time com 100% de aproveitamento entre os oito que ainda seguem vivos no torneio.

As equipes se reencontram no Barradão, domingo (4), às 17h. Depois, se enfrentam no mesmo horário do dia 10 de setembro, só que no estádio Frasqueirão, em Natal.

Na primeira fase do torneio, as equipes só duelaram em Salvador e a partida terminou empatada em 2x2. No jogo disputado em 31 de julho, Santiago Tréllez colocou o Vitória na frente duas vezes, mas Fábio Lima e Erick Varão construíram o empate.

O Vitória foi goleado pelo Figueirense por 5x1 no domingo (28), no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, e caiu da 2ª para a 3ª posição do Grupo C. O rubro-negro soma os mesmos três pontos do Figueirense, mas perde no saldo de gols (3 contra -3).

Dono de seis pontos, o ABC, que venceu o Paysandu por 1x0 no sábado (27), lidera o grupo. A equipe paraense ainda não pontuou e está em 4º lugar. Apenas os dois primeiros colocados da chave garantirão o acesso à Série B.

Na primeira rodada do quadrangular, o Vitória venceu o Paysandu, por 1x0, no Barradão, e o ABC bateu o Figueirense, por 2x1, no Franquesirão.

Os adversários se repetirão em ordem inversa nas três rodadas finais. O outro grupo tem Mirassol, Volta Redonda, Botafogo-SP e Aparecidense. Os dois primeiros colocados de cada grupo serão os quatro times promovidos à Série B de 2023.

Veja a seguir toda a tabela do grupo do Vitória:

1ª rodada

ABC 2x1 Figueirense

Vitória 1x0 Paysandu

2ª rodada

Paysandu 0x1 ABC

Figueirense 5x1 Vitória

3ª rodada

Dia 3/9 (sábado) | 17h Figueirense x Paysandu

Dia 4/9 (domingo) | 17h Vitória x ABC

4ª rodada

Dia 10/9 (sábado) | 17h | ABC x Vitória

Dia 11/9 (domingo) | 17h | Paysandu x Figueirense

5ª rodada

Dia 17/9 (sábado) | 17h ABC x Paysandu

Dia 18/9 (domingo) | 16h Vitória x Figueirense

6ª rodada

Dia 24/9 (sábado) | 17h Paysandu x Vitória

Dia 24/9 (sábado) | 17h Figueirense x ABC