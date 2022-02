Vitória fará jogo-treino contra equipe de Sergipe

O técnico Dado Cavalcanti não deixará de testar o time do Vitória no intervalo de 12 dias entre a última e a próxima partida do Campeonato Baiano. Na sexta-feira (18) à tarde, ele vai comandar o rubro-negro num jogo-treino contra o Falcon, que disputa o Campeonato Sergipano.

Após vencer o Vitória da Conquista por 1x0, no estádio Lomanto Júnior, no último dia 13, o Leão só volta a campo no dia 26, quando recebe o Atlético de Alagoinhas, no Barradão, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano.

Depois de folgar na segunda-feira (14), o elenco do Vitória se apresentou na terça (15), quando iniciou a preparação para o duelo contra o Carcará. O jogo-treino servirá para Dado Cavalcanti fazer ajustes no time.

Com quatro pontos, o Vitória está dentro da zona de classificação do Baiano, em 4º lugar. O líder é o Jacuipense, que tem 15 pontos. Bahia de Feira e Barcelona de Ilhéus somam 10 cada e ocupam a 2ª e 3ª colocações, respectivamente.