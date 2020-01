Vitória fará jogo-treino contra o Bahia de Feira

Com o objetivo de testar o time que está sendo preparado para a disputa da Copa do Nordeste, a diretoria do Vitória agendou um jogo-treino contra o Bahia de Feira. A partida será disputada no sábado (18), na Toca do Leão, em horário ainda a ser definido.

O time será comandado pelo auxiliar Bruno Pivetti, que vem treinando o elenco nesse começo de pré-temporada enquanto Geninho se recupera de uma cirurgia. A previsão é de que o treinador chegue na Toca do Leão no próximo dia 25, quando o Vitória estreia na Copa do Nordeste, contra o Fortaleza, às 16h, no Barradão.

A equipe sub-23, que representará o Vitória no Campeonato Baiano, tem dois amistosos agendados. Na quarta-feira (15), o time comandado por Agnaldo Liz será testado contra a Jacuipense, na Toca do Leão. No sábado, enfrentará o Atlético, em Alagoinhas. O Leão estreia no estadual no dia 22 de janeiro, às 19h30, contra o Jacobina, no Barradão.