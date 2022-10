Vitória fará leilão para locação de camarotes do Barradão

Quatro camarotes do Barradão serão leiloados pelo Vitória na próxima terça-feira (11), às 14h30. O espaço passou por reforma e está em fase de acabamento. A previsão da diretoria rubro-negra é de que eles sejam inaugurados para os jogos do Campeonato Baiano 2023.

A locação poderá ser feita por pessoa jurídica e também pelo torcedor comum. A lance inicial é de R$ 120 mil para o camarote nº 1; R$ 110 mil para os camarotes nº 2 e 3; e R$ 100 mil para o camarote nº 4.

Os camarotes estão localizados no prédio em frente às cadeiras, no pavimento superior, acima do vestiário rubro-negro e da sala de imprensa do Barradão. O locatário terá direito a usar o camarote durante um ano, em todos os jogos realizados no estádio, a partir de janeiro de 2023, com possibilidade de renovação por mais dois anos.

Futuramente, a diretoria rubro-negra pretende construir mais quatro camarotes. Estes seriam localizados no pavimento acima da academia de musculação e do vestiário usado pelos times visitantes.