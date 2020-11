Vitória fará maratona de sete jogos em 22 dias pela Série B

Depois de bater o Figueirense por 3x0, no Barradão, na última quinta-feira (12), o Vitória ganhou uma semana livre. Ao longo desses dias, a equipe vem aproveitando o tempo para treinar, de olho na sequência da Série B. Mas, mais que isso, se prepara para uma verdadeira maratona de jogos.

Ao longo de 22 dias, entre sexta-feira, dia 20, e 11 de dezembro, o Leão fará sete partidas pela segunda divisão. É uma média de um compromisso a cada três dias. E a jornada ainda pode ficar ainda mais intensa quando a CBF detalhar as rodadas 29 e 30 da segundona - por enquanto, estão pré-programadas para os dias 15 e 19 de dezembro. Se assim se confirmar, o rubro-negro terá nove duelos em somente um mês.

A maratona começa às 16h30 desta sexta (20), contra a Ponte Preta, no Barradão. Na semana que vem, visita o Náutico, nos Aflitos, às 19h de quarta-feira (25) e, três dias depois, no sábado (28), às 18h30, volta a Salvador para receber o CRB.

O mês de dezembro do time começa com duelo perante o Paraná, no dia 1º, às 21h30, fora de casa. Retorna ao Barradão na sequência e encara o Confiança, às 19h15 do dia 4. No dia 8, faz mais uma viagem, dessa vez ao Mato Grosso, para medir forças com o Cuiabá, às 21h30. E, pela 28ª rodada, o rubro-negro será o anfitrião diante do Cruzeiro, dia 11, às 21h30.

Os dois jogos seguintes, contra Juventude e Oeste, ainda terão as datas confirmadas pela CBF, mas a tendência é que girem, de fato, em torno dos dias 15 e 19 de dezembro. Só então, pela 31ª rodada, o Vitória voltaria a ter uma semana de descanso no campeonato, já que a partida com o CSA está pré-programada para o dia 26 do mês.

Próximos jogos do Vitória:

22ª rodada: Vitória x Ponte Preta - 20 de novembro (sexta-feira), às 16h30, no Barradão

*data a ser confirmada pela CBF