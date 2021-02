Vitória faz coletivo na preparação para o próximo jogo do Baianão

O Vitória teve dia de treino coletivo neste domingo (21), de olho na partida contra o Atlético de Alagoinhas, pela 3ª rodada do Campeonato Baiano. Na Toca do Leão, o técnico Rodrigo Chagas dividiu a equipe em três times: titulares, reservas e sub-20. Primeiro, o time principal enfrentou o sub-20 e, depois, os reservas. Por último, os reservas encararam os atletas do sub-20. Ao todo, foram 60 minutos de treinamento.

"Muito bom o coletivo. Tivemos movimentação, intensidade e muita marcação. A evolução agrada a cada treinamento", elogiou o treinador. Recém-contratado, o técnico do sub-20, Paulo Isidoro, esteve presente durante a atividade.

Se recuperando de lesão muscular, o volante Guilherme Rend cumpriu a última etapa da transição. A partir desta segunda-feira (22), ele será integrado ao restante do grupo.

O Vitória ainda fará mais dois treinamentos antes da partida contra o Atlético de Alagoinhas. O jogo está marcado para a próxima quarta-feira (24), às 19h30, no estádio Carneirão, em Alagoinhas.

Sub-20

O coletivo contra o elenco principal rubro-negro fechou a primeira semana de trabalho do sub-20, após a retomada das férias. Técnico do grupo, Paulo Isidoro avaliou como positiva a preparação.

"Semana boa de observação. Time tem uma base já formada, esqueleto já pronto. A partir daí, a gente vai observar não só esses atletas, como os outros que estão subindo do sub-17 e outros jogadores novos que estão chegando, para que a gente tenha possibilidade de montar logo um time", disse, ao site oficial do Vitória.

Para o primeiro jogo do Leão pelo Baianão, no empate em 3x3 com o Unirb, o técnico Rodrigo Chagas teve no grupo relacionado 66% de atletas formados na base. Para Paulo Isidoro, é preciso que os jogadores do sub-20 estejam prontos caso uma oportunidade como essa aconteça.

"Isso foi falado durante a semana. Não só pela situação financeira que o clube tem hoje, mas também pela filosofia que sempre teve, de colocar esses atletas em evidência a partir do profissional - e os atletas aqui têm que observar isso. Olhar que tem um treinador que saiu daqui do sub-20 e que a oportunidade está lançada".

O grupo sub-20 se prepara para a estreia do Brasileirão da categoria. O torneio tem início previsto para o dia 26 de maio, com término no dia 14 de novembro. A equipe também tem no calendário a Copa do Nordeste sub-20, entre os dias 29 de setembro e 4 de dezembro, e o Baianão, que ainda não tem cronograma definido.