Vitória faz mudança drástica na defesa, pouco vazada em 2021

O Vitória começa 2022 com uma reformulação no setor que melhor funcionou no ano passado: a defesa. Apesar da queda para a Série C, o Leão manteve um desempenho defensivo sólido no Brasileiro e foi o terceiro time menos vazado. Foram 32 gols sofridos em 38 rodadas, atrás apenas de Botafogo e Goiás, respectivamente campeão e vice.

Agora, com muitas mudanças no elenco, o clube aposta em novos nomes para manter bons números na terceira divisão. Quer dizer, nem todos os nomes são novos. Um dos principais zagueiros do time e que se destacou na última temporada, Mateus Moraes se recuperou de uma lesão no ombro que o tirou da reta final da Série B.

O atleta voltou a treinar com o restante do elenco desde a representação neste ano e o médico que realizou a cirurgia, Luís Filipe Daneu, considerou que o jogador teve uma recuperação boa. “Mateus teve uma recuperação rápida, fruto também de um excelente trabalho realizado pela fisioterapia e o departamento físico do clube”, comentou o especialista.

Mateus Moraes e o médico Luís Filipe Daneu (Foto: Divulgação)

Antes de lesionar o ligamento acromioclavicular em outubro, no jogo de ida contra o Botafogo-PB válido pelas eliminatórias da Copa do Nordeste, Mateus tinha se firmado na zaga em dupla com Wallace. O ex-capitão foi emprestado ao Brusque até o final da temporada e não jogará pelo Leão em 2022.

“Estava ansioso para voltar a treinar normalmente com o grupo. É muito ruim você ficar treinando separado”, afirmou o jogador ao voltar aos treinos em grupo.

Moraes é o único remanescente da posição no elenco. Além dele, o técnico Dado Cavalcanti tem outros quatro atletas para disputar posição.

Dois são recém contratados. Trata-se de Alisson Cassiano, que conquistou o acesso à Série C pelo ABC, e Ewerton Páscoa, que jogou pelo CRB em 2021. E dois são da base, que já treinavam com o time profissional no ano passado mas ainda aguardam chances. São eles: Carlos e Marco Antônio.

Além do bom desempenho em campo na última temporada, Mateus Moraes tem um diferencial na briga por posição no onze inicial. O jogador de 20 anos é o único canhoto entre os cinco zagueiros. Por outro lado, perde em experiência para Alisson Cassiano, que tem 27 anos, e Ewerton Páscoa, de 32.

Alisson Cassiano foi um dos contratados para a defesa nesta temporada (Foto: Pietro Capri / EC Vitória)

Mais mudanças

A posição de zagueiro não foi a única a sofrer alterações na virada de temporada. O sistema defensivo também mudou com a troca completa dos laterais - foram quatro chegadas e cinco saídas. Os contratos de Roberto, Renan Luís e Raul Prata chegaram ao fim e eles não ficaram na Toca do Leão, enquanto Van e Cedric rescindiram os vínculos.

O rubro-negro fechou com os laterais esquerdos Vicente e Salomão, que disputaram a Série C de 2021 por Jacuipense e Oeste, respectivamente.

Também foram anunciados dois laterais direitos: Alemão, que jogou pelo Criciúma no ano passado, e Iury, que conquistou o acesso para a Série A jogando pelo Avaí.

Somando todas as posições, o Vitória fez 14 contratações. Agora, Dado Cavalcanti faz os ajustes pensando na estreia do time no Campeonato Baiano, domingo, às 16h, contra a Juazeirense, no Barradão.