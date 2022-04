Vitória faz treino específico de finalização para Alisson Santos e Tréllez

Quase quatro meses se passaram desde o começo da temporada e balançar a rede segue sendo tarefa difícil para os jogadores do Vitória. Não à toa, na manhã desta segunda-feira (18), dois jogadores fizeram um treinamento à parte específico para aprimorar a finalização. Os atacantes Alisson Santos e Santiago Tréllez passaram um bom tempo driblando obstáculos e chutando contra a meta.

Alisson é prata da casa, tem apenas 19 anos e acabou de comemorar o primeiro gol como jogador profissional. Tréllez é experiente, tem 32 anos e tenta reencontrar o caminho das redes. É possível que os dois comecem juntos diante do Fortaleza, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola na quarta-feira (20), às 19h, na Arena Castelão.

Tréllez foi titular nas duas primeiras rodadas da Série C do Brasileiro e está em dívida. Alisson Santos começou no banco e se destacou quando entrou. Na estreia do Vitória, na derrota por 2x1 contra o Remo, o prata da casa marcou o único gol do time na competição. Passou em branco contra o Floresta, mas chamou a atenção novamente e pode ganhar a primeira oportunidade como titular sob o comando de Geninho.

O treinamento desta segunda também contou com vídeo do adversário, além de atividades técnicas e táticas. Recuperados de lesão, os meia-atacantes Gabriel Santiago e Ruan Nascimento passaram a treinar com o grupo, Já o zagueiro John e o lateral esquerdo Guilherme Lazaroni seguem na transição sob a orientação da preparação física do clube.

Para a partida contra o Fortaleza, o técnico Geninho não poderá contar os meias Miller e Dionísio e com o atacante Thiaguinho, que já disputaram a Copa do Brasil pelo Atlético de Alagoinhas. O volante Pablo, emprestado pelo Fortaleza, também está fora, bem como o zagueiro colombiano Hector Urrego, que ainda não está regularizado.

O elenco do Vitória volta a treinar na manhã de terça-feira (19) e viaja à tarde para Fortaleza.