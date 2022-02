Vitória faz treino tático de olho no Atlético de Alagoinhas

O Vitória teve mais um dia de treinamento na tarde desta terça-feira (22), na Toca do Leão, de olho no duelo contra o Atlético de Alagoinhas. O jogo, válido pela 6ª rodada do Campeonato Baiano, está marcado para o próximo sábado (26), às 16h, no Barradão.

Em um primeiro momento, os jogadores fizeram um trabalho na academia. Depois, participaram do aquecimento, com ênfase nos fundamentos técnicos, e de um trabalho de posse de bola. Na parte final, o técnico Dado Cavalcanti promoveu um treino tático em campo reduzido, focado na organização ofensiva e defensiva.

A equipe volta aos trabalhos na tarde desta quarta-feira (23). Serão mais três atividades até o confronto contra o Atlético de Alagoinhas. Atualmente, o Vitória ocupa a 4ª colocação do Baianão, com oito pontos. O Carcará vem logo em seguida, na 5ª posição, com um ponto a menos.