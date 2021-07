Vitória faz último treino na Toca antes de pegar o Brasil de Pelotas

O elenco do Vitória realizou, na manhã desta quinta-feira (15), o último treino na Toca do Leão antes da partida contra o Brasil de Pelotas, pela 12ª rodada da Série B. O jogo está marcado para o sábado (17), às 11h, no estádio Bento Freitas, no Rio Grande do Sul.

Para as atividades, os jogadores foram divididos em dois grupos. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no empate em 2x2 com o Sampaio Corrêa, na terça-feira (13), participaram de um treino regenerativo na academia. Os demais participaram de um trabalho com bola no campo.

O técnico Ramon Menezes comandou um rondo e atividade tática voltada para a organização dos setores ofensivo e defensivo. Samuel e Vico permanecem na transição. Já Raul Prata está em tratamento de lesão muscular.

Para a próxima partida, o zagueiro Marcelo Alves será desfalque, pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o volante uruguaio Pablo Siles volta a ficar à disposição de Ramon, após cumprir suspensão contra o Sampaio.

A delegação rubro-negra embarcou para o Rio Grande do Sul na tarde desta quinta-feira (15). Na manhã de sexta-feira (16), o grupo treinará em Porto Alegre e, após o almoço, seguirá para Pelotas.

Tanto o Vitória quanto o Brasil-RS entram na 12ª rodada da Série B na zona de rebaixamento. O Leão ocupa a 17ª posição, com nove pontos, enquanto o Xavante, com oito pontos, é o penúltimo colocado.