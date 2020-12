Vitória fecha 2020 com o seu 2º pior aproveitamento do século

Mais um ano termina de forma melancólica para o torcedor do Vitória. A temporada ainda não acabou – faltam sete jogos da Série B para evitar o pior, que é o rebaixamento. No entanto, o Leão vai ficar, pelo terceiro ano seguido, muito distante de todos os objetivos traçados.

Reflexo disso é o aproveitamento rubro-negro em 2020. Contabilizando apenas as partidas que ocorreram neste ano, o rendimento da equipe foi o segundo pior do século, com 42,1% dos pontos conquistados. Só fica à frente do desempenho de 2019, que foi no final de 38%.

Mais uma vez, o torcedor assistiu a mais derrotas do seu time do que a bons resultados. Mesmo considerando o Baianão e a Copa do Nordeste, o Leão perdeu 16 partidas em 2020, contra 15 vitórias. Além disso, foram 22 empates. O saldo de gols é positivo: 68 gols feitos e 61 sofridos.

O rubro-negro, claro, ainda pode melhorar essa marca e terminar a temporada – não o ano – de 2020 com uma melhor impressão. Ainda assim, se vencer todos os sete jogos que restam da Série B, o Vitória chegará, no máximo, a 48,8% de aproveitamento. Ou seja, não tem mais como a equipe terminar com rendimento acima da média.

Ter o segundo pior aproveitamento do Leão no século XXI quer dizer que os 42,1% ficaram abaixo até mesmo das campanhas de rebaixamento do Vitória na Série A, em que o desafio técnico é considerado maior. Em 2018, ano da última queda, o rendimento foi de 44,7%.

Em 2014, ano do penúltimo descenso, foi de 43,7%. E em 2004, na primeira queda dos pontos corridos, em que o Leão foi o vice-lanterna da Série A, seu desempenho foi de 46,1%.

Afinal, o que esses números significam, na prática? Que o Leão, assim como em 2019, teve um desempenho muito aquém da grandeza do clube em todas as competições, e não apenas no Brasileiro. Em 2020, assim como no ano passado, o Vitória foi eliminado na primeira fase do estadual e caiu nas quartas de final da Copa do Nordeste.

A diferença está apenas na Copa do Brasil: em 2019, o rubro-negro caiu na primeira fase para o Moto Club, em jogo único. Em 2020, pelo menos, chegou à terceira eliminatória, quando foi eliminado para o Ceará em dois jogos.

Na Série B, o Vitória encontra-se com 36 pontos e 38,7% de aproveitamento, números idênticos ao da mesma 31ª rodada do ano passado. Porém, com um agravante: em 2019, o Leão chegou a essa altura do campeonato numa trajetória ascendente, com três vitórias em cinco jogos. Em 2020, a sequência é descendente, com três derrotas nos últimos cinco jogos.

Na outra ponta, os melhores aproveitamentos do Vitória foram em anos de acesso. O Leão teve seu melhor desempenho em 2006, atuando na Série C. 2007, 2012 e 2015, todos anos de retorno à Série A, aparecem em seguida. O top-5 tem ainda 2011, quando o acesso bateu na trave.

Mas, como dito, a temporada 2020 ainda não acabou. Restam sete jogos para que o Leão evite o pior - e, inclusive, não torne o aproveitamento pior do que em 2019.

Confira o aproveitamento do Vitória, ano a ano:

2006 65,28%

2007 61,90%

2012 61,50%

2015 60,00%

2011 57,53%

2002 56,77%

2013 56,25%

2017 54,90%

2009 53,51%

2010 53,33%

2008 53,14%

2005 52,99%

2003 49,32%

2016 47,70%

2001 47,70%

2004 46,19%

2018 44,78%

2014 43,75%

2020 42,14%

2019 38,01%