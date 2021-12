Vitória fecha com lateral Iury, ex-Avaí, e chega ao 13º reforço para 2022

O Vitória já tem seu 13º reforço para a temporada 2022. Trata-se do lateral-direito Iury, que disputou a última edição da Série B pelo Avaí. O clube aguarda o nome do jogador ser publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para anunciá-lo oficialmente.

Natural de Goiânia, Iury tem 29 anos e começou a carreira no Trindade-GO. Em seguida, passou por outros clubes do estado, como o Grêmio Anápolis, Iporá e Goianésia. Em seguida, defendeu o Uniclinic-CE e Salgueiro-PE, até chegar ao Avaí, em setembro de 2018.

Em sua primeira temporada no Azulão, fez apenas quatro partidas. No ano seguinte, ganhou sequência e disputou 25 jogos, entre a Série A do Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Catarinense. Mas, em outubro, se lesionou e teve que passar por cirurgia no joelho direito.

Iury retornou aos gramados após nove meses, em agosto de 2020. Participou de 21 duelos pelo Avaí na Série B, com um gol marcado e uma assistência. Já em 2021, ele fez 23 jogos, sendo 14 pela segunda divisão, e deu uma assistência. O jogador, aliás, é lateral-direito de ofício, mas já atuou pela equipe no lado esquerdo.

Com Iury, o Vitória chega a 13 novos jogadores para a temporada 2022: dois zagueiros, quatro laterais, um volante, um meia e cinco atacantes (veja mais sobre os outros jogadores abaixo). Segundo o presidente em exercício do clube, Fábio Mota, a meta agora é contratar um meio-campo, fechando em 14 reforços.

Vale lembrar que o Leão foi beneficiado por uma mudança na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A entidade entrou em recesso, mas está em regime de plantão no BID para o registros de atletas até o próximo dia 30. Com isso, o clube rubro-negro, que inicialmente só poderia acertar com novos atletas até a última sexta-feira (17), ganhou mais alguns dias para novas negociações.

O prazo apertado é por causa de uma punição imposta ao Vitória pela Fifa, por dívidas com o atacante Walter Bou, que passou pelo time em 2018, e com o Boca Juniors, que emprestou o argentino ao rubro-negro. O Leão ficará impedido de registrar novos jogadores até entrar em um acordo com os credores.

Além de acertar com os 13 jogadores, o Vitória também tem negociações avançadas com o técnico Dado Cavalcanti, e deve anunciá-lo em breve. Em 2022, a equipe disputará o Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Série C.

Veja todas as contratações do Vitória para 2022: